Une porte-fenêtre dégradée à Bonnert au centre d’une affaire judiciaire de… 5 ans

L’affaire date de 2017, elle oppose un homme et une femme installés à Bonnert (Arlon). Les deux voisins ne se supportent pas. L’homme accuse sa voisine de le harceler depuis longtemps. La femme l’accuse de lui avoir porté des coups et d’avoir démoli la porte-fenêtre de sa maison. Le parquet a décidé de ne pas poursuivre le prévenu pour les coups et blessures, un non-lieu lui a été accordé pour charges insuffisantes. Reste la porte-fenêtre.

L’homme de 45 ans a voulu expliquer longuement au juge la genèse de l’histoire et des relations tendues. Il a vite été interrompu par le juge André Jordant qui ne voulait pas d’une audience fleuve pour une porte-fenêtre pliée cinq ans plus tôt. Dans la foulée, Me Dorothée Kauten a entamé une longue plaidoirie reprenant la version de sa cliente. Elle a suscité la colère de l’avocat de la défense, ulcéré qu’on accorde autant de temps à la partie civile alors qu’on refusait d’entendre son client. "C’est déloyal, s’est exprimé Me Marc Kauten, les droits de la défense sont bafoués, d’autant que ma consœur m’a remis ses conclusions il y a dix minutes." Me Dorothée Kauten a été prié par le juge de limiter sa plaidoirie au strict minimum.

Le tribunal vient de rendre son jugement. Il constate, sur foi du rapport des verbalisants et de leurs photos, que la porte-fenêtre n’a pas été démolie entièrement ou partiellement, mais qu’elle a été légèrement dégradée. Vu que la partie civile ne produit aucune pièce prouvant le contraire, la loi sur les dégradations est appliquée, il y a prescription.

Concernant la réclamation de la dame pour obtenir un dédommagement financier, il constate que la première constitution de partie civile ne concernait que les coups et blessures et que celle concernant la porte-fenêtre n’a été déposée que le 28 juin, le jour même de la dernière audience, c’est-à-dire bien trop tard. Les demandes sont éconduites. Tout ça pour ça.