Revivez la bataille d’Arlon de 1793 !

Précisons que le vicus gallo-romain reviendra tous les deux ans.

Les organisateurs ont anticipé, sans doute afin d’éviter que les fans d’histoire ne se lassent Ils vont les "plonger dans le passé pour vibrer au cœur de l’histoire lors de la captivante reconstitution de la légendaire Bataille d’Arlon de juin 1793, où la République française croisa le fer avec le Saint-Empire".

Une bataille de légende, peu savent qu’à Paris, le nom d’Arlon est gravé sur l’Arc de Triomphe de l’Étoile.

"Le 7 juin 1793, 12 000 Français, partis de Longwy, sous les ordres du général Brunet, marchèrent sur Arlon. Leur mission: s’emparer des magasins militaires de la place où campaient 9 000 Autrichiens commandés par le général baron de Schroeder", écrit dans un bulletin communal de 1993 l’historien Jean-Marie Triffaux. Les Autrichiens, battus, se replièrent en désordre vers Luxembourg et les Français pillèrent la ville.

Cet événement aura lieu le samedi 30 septembre et le 1er octobre.

Au programme: défilé en costumes historiques, reconstitution de la bataille, démonstration de la vie en camp, école des soldats, manœuvres militaires, maniement d’armes, démonstrations de tirs, présence d’un hôpital militaire, démonstration de médecine de guerre, reproduction de l’Arc de Triomphe. Et évidemment divers stands pour se restaurer.

Ce sera tout le week-end et de 14h à 18 h 30 à la Plaine des Manœuvres.

La quinzaine gallo-romaine maintenue

Si le week-end gallo-romain fait une pause, ce n’est pas le cas de la quinzaine gallo-romaine !

Un jeu rallye pour petits et grands est organisé dans les vitrines des commerces. Le questionnaire sera disponible à l’accueil de l’Office du Tourisme. Participation gratuite et tirage au sort avec cadeaux à la clé. Visites guidées gratuites en ville et au musée, inscriptions à l’Office du Tourisme: 063 21 63 60.