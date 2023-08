L’idée a démarré en 2019, dès que je suis devenu échevin. J’ai amené l’idée à la commission tourisme et à la commission des fêtes, ils ont été partants. Il fallait trouver les villages participants et les associations. Cela a tout suite mordu.

Plein d’événements ont des difficultés à reprendre après le Covid. Et ici, cela marche ?

Les gens sont là pour aller marcher, mais aussi pour le côté convivial. Boire un verre ensemble, manger un pain saucisse, on découvre aussi les villages. L’initiative, c’était aussi de montrer un patrimoine, un paysage, faire participer et aider les associations villageoises.

Avec ces marches, les groupements villageois trouvent un petit bénéfice ?

Oui, on a en moyenne une participation de 700 personnes par marche. Dans les 5 euros, on reverse par ticket 2,50 € au bar. Les associations ont en plus les consommations.

Y a-t-il quelque chose à améliorer ?

Certains nous disent de réfléchir à la mobilité. On a déjà travaillé avec l’ObsE qui faisait un départ à vélo. Essayer de faire une communication pour favoriser la mobilité douce, que les gens viennent d’une autre façon qu’en voiture ou en faisant du covoiturage. Ce n’est pas évident de se garer dans les villages. On a eu de grosses difficultés avec la météo, des champs n’ont pas pu être fauchés. Ici, à Toernich, on a mis des rues à sens unique. Pour la commission des fêtes, c’est une grosse organisation. On a besoin des accords du DFN et des communes. Le repérage, le balisage, il y a un travail énorme en amont dont celui des bénévoles qui accueillent.

On vous voit beaucoup. Ces marches, c’est une formidable occasion de vous faire connaître à l’aube de la campagne électorale. Vous êtes un peu le "monsieur marche" sur Arlon ?

Cette expression, certains me la disent. C’est une petite reconnaissance, mais ce n’est pas lié à une année électorale. En tant qu’échevin, c’est le travail d’une législature. C’est important de faire des choses dans les villages et pas uniquement en ville.