Arlon: une série de conférences pour en apprendre plus sur l'Egypte ancienne

À cette fin, Kheper propose des cours et des conférences égyptologiques dans plusieurs villes de la partie francophone du pays. L’histoire de l’Égypte a le vent en poupe, intéresse et passionne de plus en plus.

Le samedi 2 septembre, une série de conférences est organisée dans les locaux de l’INDA (21, rue Netzer à Arlon). Cette journée, ouverte à tous, est idéale pour découvrir cette extraordinaire civilisation. De 9 heures à 16 heures, trois intervenants aborderont trois thèmes différents: les chefs-d’œuvre de l’architecture et de l’art pharaonique, de Chéops à Cléopâtre, la découverte de l’Égypte au fil du temps, et enfin, des pyramides à la vallée des Rois, voyage de l’au-delà des anciens égyptiens. L’inscription préalable est obligatoire en envoyant un mail à camdeturp@gmail.com (PAF pour la journée: 25 € (20 € pour les membres) à verser sur le compte BE17 0682 3800 8321.

Deux cycles de conférence

Après cette journée de découverte (ou de rappel pour les férus d’histoire égyptienne), Kheper organise deux cycles de conférence sur des aspects précis de la civilisation égyptienne.

Elles se dérouleront les samedis du 16 septembre au 9 décembre, de 11 heures à 12 h 30, à raison d’une conférence tous les 15 jours, puis du 17 février au 25 mai, aux mêmes horaires et à la même fréquence. Renseignements et inscriptions:

camdeturp@gmail.com (PAF pour la journée: 65 € (55 € pour les membres) à verser sur le compte BE17 0682 3800 8321.