8 000 bougies ont illuminé l’église Saint-Martin à Arlon: envoûtant (photos)

À l’image de nombreuses capitales européennes, l’édifice arlonais a accueilli l’événement Candlelight. Né en Espagne, ce concept de concerts aux chandelles récolte un vrai succès partout dans le monde.

©Jean-Marie Leroy

Pas de crainte d’enflammer le vénérable édifice puisque les bougies étaient des loupiotes LED. Avec une technologie particulière puisqu’une télécommande permet de les allumer ou les éteindre, des bougies qui fonctionnent avec des piles rechargeables.

Mélinna Rodrigues de la société Fever, la plateforme événementielle qui opère en Wallonie et Flandre, est satisfaite: "Oui, cela cartonne, on va lancer Gand, Arlon c’est la toute première fois en Belgique ".

"Une atmosphère extrêmement agréable"

Sur le coup de 17 h, cela s’active dans le chœur. Un camion livre 80 boîtes de lampes et des étudiants engagés par la société s’activent à disposer les chandelles dans les allées. Il ne faut pas traîner.

©ÉdA

Le répertoire au menu, les Quatre saisons de Vivaldi. Deux spectacles d’environ une heure, l’un à 20h et l’autre à 22h qui était sold-out, l’obscurité étant ici un atout pour mettre en évidence la lumière tamisée. Au final, une demi-église remplie pour la première performance, mais carrément 600 personnes pour l’événement de 22 h.

La société organisatrice offre aussi des tributes à Queen, Nirvana, Cold Play, Abba,… D’Abu d’Abi à Bruxelles. Pas impossible qu’ils reviennent à Arlon également.

Aux dires des spectateurs, les musiciens du "Marolles ensemble" ont séduit avec leur répertoire classique du jour.

©Jean-Marie Leroy

Le président du Conseil de Fabrique, Jean-Marie Leroy, a aimé: "J’ai trouvé cela très bien. Le répertoire était les Quatre saisons de Vivaldi, il y avait aussi une explication avant chaque morceau et les images que cela devait susciter en nous, c’était sympa, cela a duré une petite heure. Les gens étaient contents. Je pensais que la lumière par les vitraux allait être trop forte à 20 h, mais cela a néanmoins été ! L’église était pleine pour le second spectacle".

©Jean-Marie Leroy

Mêmes échos de Pascal Roger, le doyen: "Oui, j’ai apprécié, d’abord la pertinence du concept du concert aux chandelles, des milliers de chandelles qui sont électriques, mais qui ressemblent très bien à des bougies. Il y a en avait beaucoup autour de l’autel, autour de la chaire de vérité, dans les allées. Cela crée une atmosphère extrêmement agréable dans l’église. Le quatuor s’est bien exécuté. Le premier violon était extrêmement virtuose. Tous les échos à la sortie étaient extrêmement positifs"

©Jean-Marie Leroy

Pour ceux qui ont loupé le concert de vendredi, il devrait y avoir moyen de se rattraper assez vite à Luxembourg, on parle du mois d’octobre.

Saint-Martin prisée

Comme on le constate, l’église du Chef-lieu est une nouvelle fois de plus courtisée pour les spectacles culturels: "Les groupes nous arrivent les uns après les autres, il y a au niveau de la paroisse et de la fabrique d’église une politique d’accueil pour la promotion de la vie culturelle de qualité", assure Pascal Roger, le doyen arlonais. Il faut dire qu’à chaque fois, les paroissiens locaux donnent de leur personne pour satisfaire. "On a été très bien accueillis", confirmait Mélinna Rodrigues avant le spectacle.