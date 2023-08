Au fil de l’eau | Mystérieuses sources de la Semois à Arlon

Quand on écoute l’historien Jean-Marie Triffaux, le récit de ce lieu emblématique en devient carrément passionnant en matière d’histoire locale. "Depuis des siècles, toutes les cartes géographiques situent la source de la Semois à Arlon, quelque part entre l’avenue de Longwy et la rue de Luxembourg (aujourd’hui rue des Déportés). C’est dans cette zone que se trouvait le quartier des tanneurs parmi lesquels les israélites arlonais furent nombreux au XIXe siècle, mais aussi la brasserie Doucet ou encore le"Swimming", premier bassin de natation d’Arlon inauguré à la veille de la première guerre mondiale."

"L’endroit servait de dépotoir"

Pendant des années, les sources ont suscité l’interrogation. Et puis, "fin des Sixties, le Syndicat d’initiative, assez dynamique, décida de symboliser la source de la Semois par l’installation d’une vasque, un monument destiné aux touristes. Le lieu retenu était le jardin de l’ancienne brasserie Doucet, rue des Déportés. Mais Louis Lefèbvre, conservateur du musée archéologique, freina des quatre fers et proposa à la Ville d’entamer des fouilles sur un terrain communal situé en amont, au coin de la rue Sonnetty et de la rue des Tanneries. Assez marécageux, l’endroit servait de dépotoir et était couvert de rhubarbe sauvage et de sureaux", poursuit l’historien.

L’ancien conservateur lança des fouilles et les Arlonais s’en souviennent encore. "Fatigué de devoir toujours fournir un renseignement qui ne donnait satisfaction à personne, le syndicat d’initiative, réuni à la fin de 1966, décida d’aménager les sources afin de pouvoir satisfaire à la curiosité légitime des visiteurs", écrit Louis Lefèbvre en 1972.

On mit alors le paquet. "La récompense était à quelques mètres de profondeur. Les dalles d’anciens bassins apparurent. Ces piscines étaient alimentées en permanence par une source abondante. Elles furent datées des années 1600 mais des soubassements plus anciens furent aussi observés. Le Moyen-Age n’était pas peut-être pas loin. On décida de ne pas investiguer davantage. Ce n’était déjà pas mal. Plusieurs centaines de m3 de terres et de détritus avaient été évacués", rappelle M. Triffaux. Louis Lefèbvre dans son récit parle 350 à 400 m3.

"Très vite, la Ville aménagea le site et l’inauguration en fanfare eut lieu en juin 1972. Trois ans plus tôt, Arlon avait fêté son bimillénaire. Pas très scientifique mais réussi sur le plan de la promotion touristique !", clôture M. Triffaux.

"Un spectacle assez cocasse"

Jean-Marie Triffaux, historien. ©EDA Claudy Petit

"Louis Lefèbvre eut le nez fin. Il avait étudié le cadastre et recueilli les témoignages des anciens. Comme tous les enfants du quartier, j’ai assisté aux différentes campagnes de fouilles effectuées entre 1967 et 1970. Louis Lefèbvre pouvait compter sur des ouvriers communaux, des élèves de l’École d’Infanterie et des jeunes. Le spectacle était assez cocasse. Tout ce petit monde pataugeait dans la vase. La boue était leur quotidien."

"Un bon point de départ"

Valérie Peuckert, directrice du Musée Gaspar ©-JJG

"La Semois prend sa source sur toute la zone avec plein de petits points. Fin des années 60, on aménage alors deux bassins pour en faire un lieu agréable qui va symboliser le démarrage de la rivière. Louis Lefèbvre fait installer une copie d’un monument gallo-romain qui représente un buveur d’eau. Depuis, la Ville d’Arlon entretient les lieux, il y a parfois des poissons mais c’est difficile pour eux d’y survivre. Les gens du quartier apprécient de s’y asseoir. Les sources sont situées dans l’itinéraire proposé aux touristes. C’est un bon point de départ. À partir de ce lieu, il y a beaucoup de choses à raconter, plus qu’à observer."

Vite dit

La première piscine

"Le Swimming avait été transformé dans les années 70 en salle du royaume des Témoins de Jéhovah. Il était situé rue Sonnetty, juste en face de la rue Floréal. Dans le quartier, il y a certainement d’autres sources dont l’eau coule vers le bassin de la Meuse mais celle retenue semble la plus abondante. D’ailleurs, les Arlonais parlent souvent"Des Sources de la Semois"au pluriel. S’il arrive que l’eau ne s’écoule plus de la reproduction du bas-relief gallo-romain, c’est dû davantage à un problème de tuyauterie et de cheminement de l’eau que d’assèchement", assure M. Triffaux.

Récit

Dans un récit digne de Sherlock Holmes, "Les Sources de la Semois", Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1972, Louis Lefèbvre narre les recherches et le soutien d’officiers de réserves qui venaient se "distraire" dans un bain de boue.