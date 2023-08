Le chauffard voulait éviter les bouchons avant Sterpenich

Le 1er février 2023, vers 8 h, l’autoroute E411 en direction de Luxembourg est, comme tous les jours de la semaine, complètement saturée. Les embouteillages débutent avant le poste-frontière de Sterpenich. Une Mini déboîte et s’engage sur la fameuse voie de covoiturage tant décriée, qui est, comme d’habitude, totalement non utilisée. Cette voie est réservée aux véhicules ayant trois personnes à bord (ramenés à deux depuis peu) et oblige à ne pas dépasser les 50 km/h. La Mini en profite pour prendre de la vitesse et dépasser les files de voiture. Passant au nez et à la barbe de deux motards de la police, ces derniers vont évidemment la prendre en charge, la dépasser et intimer au chauffard l’ordre de s’arrêter. L’homme en costume-cravate feindra d’ignorer les injonctions des policiers, pourtant, ayant allumé leurs gyrophares bleus, facilement reconnaissables. Finalement, un des deux motards de la route lui barrera la route en arrêtant sa machine devant lui. La Miini n’en a eu cure et a renversé la moto et le policier qui s’est retrouvé par terre, blessé sur la chaussée.

Le prévenu n’a pas convaincu le juge Philippe Nazé en prétendant avoir paniqué. Lors de l’instruction d’audience où il se défendait seul sans avocat, il avait vainement utilisé quelques éléments de procédure pour démonter les éléments du dossier, Avant de regretter son acte et convenir qu’il méritait une sanction qu’il accepterait sans rechigner.