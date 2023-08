La nouvelle saison de la Maison de la Culture d’Arlon sera magique !

Autre date, mais pour un public sans doute plus âgé, l’éternel charmeur qu’est Alain Chamfort. "C’est un dandy de première qualité, je le trouve très fort", observe le directeur Luc Delhaye pour qui on sent une affection pour un homme sympa et disponible. Chamfort proposera un concert intimiste le 2 décembre.

Plus dans la tendance actuelle et une soirée à propos de laquelle on pourrait dire d’ici quelques années "On l’a vu à Arlon", c’est Warhaus. Le chanteur et compositeur du groupe Balthazar, Maarten Devoldere. "Après avoir reçu quantité d’éloges pour ses deux premiers albums, il fait son grand retour avec"Ha Ha Heartbreaks", un opus d’une sincérité et d’une intimité déconcertantes." Une sorte de Leonard Cohen venu de Flandre. Les tickets sont déjà en vente pour le concert du 22 septembre. Un after aura également lieu ensuite à l’Entrepôt avec les tout bons Kids with Buns. À 23 h. "J’adore cette idée de faire un partenariat", explique le directeur.

Avec Jonathan, on promet "un spectacle poétique étrange, une conversation parfois surprenante entre un robot, un homme et le public. Une soirée remplie de surprises et de doutes sur ce que signifie être un humain et donc devoir gérer l’inattendu et les contretemps". On y retrouvera Bruno Vanden Broecke (on se souvient de Para) et Valentijn Dhaenens du KVS. Ce sera le 9 avril.

Humoriste Canon

Performance d’acteur dans un seul en scène de Franck Desmedt, La Promesse de l’aube de Romain Gary. Tout le poids d’une mère sur le destin d’un enfant.

Et puis un "humoriste canon" annonce Luc Del haye. Le 12 avril 2024, rien de moins que Vincent Dedienne. Celui que les fans de Quotidien connaissent bien déclenchera les rires. Le comédien aux deux Molières de l’humour, qui est aussi l’auteur du documentaire "Homos en France" se produira dans Un soir de gala. "Quand je programme de l’humour, il faut qu’il y ait un talent, autre chose que des blagues à Toto pour adultes", sourit le directeur.