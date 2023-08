Job à part: au service du chien et du maître

Alors que l’orage et la pluie menacent, elles sont intarissables pour évoquer leur travail sur le comportement canin.

Anick est infirmière de formation et Magalie cuisinière et puéricultrice. Installées au Grand-Duché de Luxembourg à Gaichel, elles profitent d’une demande grandissante, mais aussi de la relative aisance de la région pour offrir des services, elles se présentent comme "consultantes privées en éducation et comportement canin". Plusieurs sociétés existent aussi dans le gardiennage sur Arlon.

Pour les deux dames "c’est en observant et en étant à l’écoute du rythme de chacun que nous aidons à tisser des liens dès les premiers contacts avec l’animal". Elles souhaitent travailler en synergie avec des ostéopathes, vétérinaires comportementalistes, naturopathes…

Une vraie passion pour l’éthologie moderne

Fortes de leur expérience passée au club canin de Waltzing, elles disent se rendre compte "de nos limites et de celles des clubs. En effet, nous n’arrivions pas à répondre à toutes leurs attentes et problématiques sur place. Nous nous sommes dès lors inscrites à diverses formations afin d’étoffer nos connaissances. Nous avons découvert une vraie passion pour l’éthologie moderne et le comportement canin."

Pierre angulaire de leur travail: la bienveillance afin de guider le propriétaire et son chien vers une relation de respect et de confiance. "Notre plaisir est d’observer l’évolution des liens qui se créent entre l’humain et le chien afin d’atteindre un bel équilibre".

Leur credo: une bonne alimentation: "le microbiote agit sur les émotions du chien comme pour nous. Le problème aujourd’hui, c’est que le premier élément des croquettes, ce sont les céréales. Et cela existe les neurones cérébraux." Elles estiment que de plus en plus de chiens sont allergiques à des protéines. Génétique, alimentation éducation, inadéquation des besoins: les possibles causes de troubles.

Leur dada: les animaux avec un trouble du comportement. ""Le assis-couché", ce n’est pas quelque chose qui est moteur pour nous. Ce qui est important, c’est que le chien ait une belle relation avec le propriétaire." Elles invitent toujours à un bilan comportemental et rappellent que pour un chien soit adulte, il faut deux ans. Exemple, si un chien griffe un meuble, elles dévient sur un autre comportement comme donner un morceau de bois à mastiquer. "On fait aussi du coaching des propriétaires sur Messenger."

Elles savent que l’impact du maître est déterminant: "P lus on découvre sur son chien, plus on découvre sur soi !".

Animagick.lu: +32 495 77 26 07