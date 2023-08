Merveilleux ! Le public d’Arlon est incroyable, très réactif. Il y avait beaucoup d’enfants, ce sont eux qui souvent me portent dans les spectacles, ils ont la petite étincelle qui met le feu aux poudres chez les adultes.

Arlon, après Los Angeles ?

C’est différent, mais c’est quand même extraordinaire, mon public sera toujours en Belgique et en Europe. Pour être honnête, je préfère l’Europe aux USA.

Vous ressortez avec une belle performance, obtenue là-bas.

J’ai participé au championnat du monde des arts de la performance et j’ai gagné deux médailles, une d’or et d’argent dans deux catégories de magie. Manipulation et magie au choix. Cela a plu au public américain.

Une distinction qui a une vraie valeur ou pas ?

C’est très controversé, les magiciens trouvent que cela n’a pas de valeur, car il y a des concours spécialisés dans le monde de la magie. La valeur que je trouve à ces médailles, ce sont les rencontres que j’ai pu faire avec des producteurs, des artistes extraordinaires du monde entier: des chanteurs, des acrobates, des jongleurs. Il y a aussi une visibilité, mais c’est plus une médaille événementielle.

Magicien, c’est votre métier ?

Je fais de la magie depuis l’âge de huit ans. J’ai commencé à 18 ans comme professionnel, j’ai travaillé dans un cabaret, le Canon d’or. J’ai aujourd’hui 26 ans.

Vous avez proposé des numéros de disparition, il n’y a pas de trappe sur la scène ?

Non, vous pouvez aller vérifier.

En pourcentage, quelle est la part d’objets magiques par rapport à la technique ?

60 à 70% du show, ce sont des objets magiques. Le reste, c’est être là avec son public, parler avec les gens, créer de la magie.

Vous avez quelque chose dans les manches ?

Rien du tout !

La magie, c’est aussi le mystère, le secret ?

La vraie magie est dans les yeux des spectateurs et leurs applaudissements.

Gérard Majax disait "Il y a un truc !" ?

S’il y a un truc, c’est encore plus fort ! Ce sont des années d’entraînement. 90% de travail et 10% de dons.