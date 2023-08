Le chef des urgences d’Arlon doit jongler avec les présences du personnel: tout le monde fait un effort. ©

Chef du service des urgences à l’hôpital Vivalia, à Arlon, Jérôme Jobé ne parle pas vraiment de surcharge, par rapport à l’année scolaire. "Ailleurs, dans les régions non touristiques, il y a une légère baisse de quelques pourcents par rapport à l’année, parce qu’il n’y a plus les traumas qui surviennent à l’école ou dans les activités extrascolaires, comme les clubs de sports. Ici, on ne constate pas une augmentation, mais un maintien de taux constant. Le départ en vacances des habitants de la province est compensé les touristes de passage sur nos autoroutes, les touristes d’un jour en provenance du Nord du pays, et les camps. "

Gestion serrée des équipes

Pour le chef de service, il faut réussir à avoir assez de personnel pour faire face à la demande estivale. "C’est compliqué de renforcer l’équipe, avec la pénurie de personnel soignant. Alors chaque membre de l’équipe augmente légèrement son temps de travail pendant les périodes où il n’est pas en congé, pour permettre aux collègues de s’absenter."

Le Dr Jobé fait également appel à de jeunes médecins, tout juste diplômés. "Souvent, ils reçoivent leur diplôme universitaire en juin, et commencent leur spécialisation début octobre. Pendant les mois de vacances, ils aiment engranger une expérience professionnelle, et se tournent souvent vers les services d’urgence. Cette année encore, on a encore engagé des jeunes médecins, pour alléger la tâche des médecins statutaires dans les services. Ces Baby doc sont tout à fait inexpérimentés, et on ne peut pas faire reposer toutes les responsabilités des services d’urgence sur eux. Mais ce sont de très bonnes aides, parce qu’ils sont motivés et plein d’enthousiasme."

Les infirmiers urgentistes – 5 ans de formation – ne manquent heureusement pas. "On en trouve plus facilement que dans d’autres services, comme la gériatrie."

Quelles urgences en été ?

"Il y a des pathologies que l’on retrouve davantage pendant la période estivale, notamment la traumatologie liée aux entorses de chevilles lors des randonnées, des chutes à vélo. Puis il y a les pathologies que l’on rencontre en cas de grosses chaleurs: les insolations, les coups de soleil, les coups de chaud chez les sportifs qui ne s’hydratent pas assez ou la déshydratation des personnes âgées. "

La seule pathologie qui est plus spécifique des camps de mouvements de jeunesse, c’est l’intoxication alimentaire, à cause d’une mauvaise gestion de la ligne du froid ou un lavage par de l’eau contaminée. Mais c’est beaucoup plus rare de devoir traiter un groupe complet.

Un des problèmes en période d’été, c’est que les touristes n’ont pas leur médecin traitant à proximité, "et donc, ils vont consulter beaucoup plus rapidement un service d’urgence plutôt que leur médecin traitant, même pour des éruptions cutanées chez un enfant, par exemple. Parce que le service est ouvert 24 heures sur 24".

Pour ne pas allonger incroyablement le temps d’attente, un système de triage est mis en place. "Les patients qui viennent pour des problèmes très aigus – neurologique, cardiaque, respiratoire – ou gros traumatismes comme les accidents de la route ne sont jamais ralentis. Pour les problèmes moins urgents, les délais sont parfois un peu plus longs que pendant l’année, d’autant que les médecins traitants de la province sont eux aussi en vacances… et souffrent de la pénurie de généralistes ."