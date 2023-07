Pour le député Josy Arens, "l'arrondissement d'Arlon a été oublié" dans le projet Houdemont

Pour ce qui concerne les soins de santé, j’exige ce qu’il y a de meilleur pour les Luxembourgeois et Luxembourgeoises.

Oui pour notre province, il nous faut un nouvel outil, j’en suis convaincu. Mais pour moi, le site de Houdemont n’est pas le meilleur endroit. Je ne vois en rien l’attractivité de cette zone par rapport à une autre zone.

L’objectif de cet énorme investissement est d’attirer le personnel soignant vers ce nouveau site.

Selon moi, il nous faut surtout un plus grand respect du personnel soignant. Nous devons investir dans l’humain et ce en nous respectant mutuellement, médecins, responsables politiques nordistes et sudistes. Il n’est jamais trop tard pour bien faire, alors un peu de sérieux et de sérénité, notre santé en a grandement besoin.

Vous approuvez les mots très durs qui ont été prononcés par les bourgmestres d’Arlon et Aubange après la décision favorable du ministre Borsus ? ("déni de démocratie", "non-respect de l’État de droit", etc.).

Je comprends la réaction des mandataires locaux d’Arlon et nous restons solidaires de leur combat.

Pour moi, Vivalia est un échec car cette intercommunale avait été créée pour dégager des synergies entre les différents sites. Or les différents conseils médicaux n’ont rien fait d’autre que créer la concurrence entre eux.

Au niveau politique les mandataires des communes de l’arrondissement d’Arlon n’ont pas été écoutés. C’est la triste réalité qui nous a mené à la décision excluant totalement l’arrondissement d’Arlon, et ce au niveau de tous les partis J’espérais toujours un consensus, mais malheureusement cet espoir est ruiné.