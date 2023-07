Le conseil médical arlonais trouve "vexatoires" les propos de Vincent Magnus

Dans un communiqué diffusé hier, le conseil médical des CSL Arlon-Virton, présidée par le Dr Élisabeth Lenoir, trouve "vexatoire " ce commentaire par Vincent Magnus "alors que le projet de Houdemont a été validé en AG des médecins des CSL à la majorité qualifiée et que les médecins d’Arlon-Virton participent tous annuellement et significativement au financement du projet.

Il faut que les politiciens du Sud comprennent que leur réticence au projet ne fait que retarder la mise en route du nouveau CHR de Houdemont. Il est temps de se tourner vers l’avenir et de cesser de regarder le passé", dit encore le conseil médical d’Arlon.

"Si à l’origine notre conseil médical a pu être réticent au projet initial de Molinfaing, mal préparé par les décideurs politiques et par le gestionnaire de l’époque, ce projet a évolué dans le temps au niveau de sa localisation et de son dimensionnement.

Au fil du temps et des nombreuses réunions tenues par l’équipe projet Vivalia 2025, avec à sa tête le Dr Delrue, des adaptations ont été apportées au projet initial pour répondre aux remarques constructives des médecins, tout en faisant face aux contraintes réglementaires et budgétaires, aux changements de mentalité et à l’évolution de la médecine au cours des années."