Hôpital Houdemont: prudence quant à un recours au Conseil d'Etat

Car un tel recours ne pourra être suspensif. Et l’examen du recours en annulation, lui, prendrait beaucoup de temps. Pendant ce temps, le chantier de construction aura déjà démarré sur le site de Houdemont.

"L’investissement en soins de santé est indispensable dans notre province. J’ose encore espérer que la voie de la raison va l’emporter. Dans ce dossier, nous discutons entre Luxembourgeois", répète Josy Arens, qui ne s’inscrit donc pas à ce stade dans une voie de recours.

Romain Gaudron, chef de file écolo dans la minorité à Arlon, précise que la compétence d’ester en justice devant le Conseil d’État appartient au conseil communal d’Arlon et pas à son bourgmestre ou au collège. "J’ai invité Vincent Magnus à réunir toutes les forces politiques arlonaises pour en débattre. À nous d’analyser sereinement, et pas sous le coup de la colère, les différents scénarios les plus porteurs pour l’hôpital d’Arlon et, plus globalement, pour la santé des Luxembourgeois", commente Romain Gaudron.

Quant à la députée arlonaise Anne-Catherine Goffinet, elle précise que s’il y a recours devant le Conseil d’État, "il ne pourra porter que sur une décision urbanistique et sur des aspects d’urbanisme. Il n’y aura éventuel recours que lorsque les conseils communaux se seront prononcés. Or, pour le moment, les débats n’ont pas encore eu lieu", ajoute la parlementaire arlonaise.