Arlon-la-Romaine: "Ce n’est pas galvaudé !"

Pour le premier, le site Neu, on a trouvé cinq maisons nous permettant de retracer toute l’évolution de la fin du premier siècle jusqu’au 4e. Mais aussi des résidus artisanaux. Des phases de tourbes plus anciennes que les habitations.

Fouilles archéologiques sur le site des entreprises Neu à Arlon. ©EdA

Et à la rue de la Semois ?

Là, nous avons retrouvé une série de maisons individuelles avec des traces d’artisanat. Ces gens travaillaient dans leur maison. On a trouvé des fours de potier, des ateliers de verriers, des forges. De l’autre côté, on a découvert une teinturerie où l’on lavait la laine et la teignait.

Arlon était un centre artisanal ?

Administratif puisque c’était un vicus. On a des inscriptions qui le prouvent. Ce n’est pas seulement une agglomération de type secondaire qui produit, mais un lieu d’échanges de marchandises importées parfois de loin. Un lieu de marchés où les villas viennent vendre leurs produits, ensuite exportés vers Rome.

Quand a été fondée Arlon ?

Un peu avant notre ère.

Pas de traces gauloises ?

Non. Il y en a peut-être, mais on n’en a pas trouvé.

Tongres est bien la plus ancienne ville de Belgique ?

Oui, elle est en Germanie. Une cité dont on s’est vengé pour éliminer la population gauloise.

Tour romaine à Arlon. Photo prise en 2021. ©EdA

Et qu’en est-il des tours romaines ?

Ça, cela se passe à la fin des invasions germaniques de 274/276, il y a alors une réorganisation. Un empereur gaulois s’était autoproclamé. L’armée romaine a décidé de fortifier Arlon. Les tours romaines datent du début du IVe siècle. Deux sont visibles du public et une troisième le sera prochainement. Celle trouvée en 2021 vient d’être classée. Cela fait partie du job d’archéologue: aller au-delà du chantier de fouilles, essayer que ces objets ne pourrissent pas, soient transmis. Les étudier aussi, les exposer au musée, ce qui engendre de l’activité touristique. On dit "Arlon, ville romaine", mais s’il n’y a pas d’objets à voir…

Parlons un peu de la Place Léopold. Êtes-vous déçu de ce que vous y avez trouvé ?

Pas du tout ! On a trouvé beaucoup, mais pas toujours ce que l’on attendait. Les bastions des Temps modernes n’existent plus du tout. Ils ont été rasés au XIXe siècle à la création de la place à l’accession du statut de chef-lieu. Les petites maisons datent de la fin du Moyen Âge et pas du 16e ! On le voit aux monnaies, verres, chaussures, on est sur le XVe siècle. On a également retrouvé une carrière de sable romaine, des éléments de forges et cinq puits gallo-romains. Et aussi des cuvelages en bois.

Les fouilles du parc Léopold, en 2021. ©EdA

D’autres pistes pour de futures fouilles ?

Du côté de la rue de la Semois, le projet Lazzari. Il faut faire des sondages au préalable.

Quand vous rangerez vos pelles, quel sera votre héritage concernant Arlon ?

Je dirais tout ce qui concerne l’aspect "vie quotidienne" de l’époque. On a trouvé des fours du potier, de la forge, du textile. Par exemple, je les imaginais travailler debout. Et bien non, ils travaillaient par terre. Et les deux tours, ce n’est pas mal !

Quelle découverte vous a donné le plus d’adrénaline ?

La sculpture du Jupiter. Il était cassé. J’ai récupéré les morceaux qui calaient des bâches. Ce n’est pas tellement de trouver un objet, mais c’est plutôt de le comprendre !

À quel point êtes-vous dépendant des promoteurs immobiliers ?

Le hasard joue encore beaucoup en archéologie. Le tas de déblais est toujours là où il ne faut pas ! Lors du chantier du hall de l’Inda, j’étais persuadé qu’il y allait avoir quelque chose. Et bien, non ! Mais quand on a fouillé, je suis sûr qu’il n’y a plus rien ! À la Place Léopold, il n’y a plus rien ! Les choses ne repoussent pas !

Un musée : une machine de guerre!

Ce qu’Arlon doit faire pour s’améliorer encore au point de vue touristique ? L’archéologue répond: "Arlon a maintenant toutes les cartes en mains. Le Musée archéologique appartient à la ville. C’est à eux de décider. Comme à Tongres, il faut se donner les moyens. Un musée, si on veut qu’il soit fréquenté, il faut y organiser des expositions permanentes, mais aussi temporaires, faire de la publicité. Tout cela, c’est une machine de guerre ! Les expositions permanentes ne suffisent pas, sinon pourquoi aller une seconde fois au Musée archéologique ? C’est toute une dynamique à mettre en place !"

Vite dit

Arlon-la-Romaine ?

Et son avis sur l’appellation d’Arlon-la-Romaine ?: "Au niveau touristique et historique, sans aucun doute ! Ce n’est pas galvaudé. Maintenant officiellement, ce serait pousser un peu le bouchon. Changer la carte d’identité de la ville, je ne sais pas s’il faut aller jusque-là !"

Thermes romains

"Le vieux cimetière est le cimetière chrétien, il n’y a pas de tombes romaines, mais il y a des thermes. Le rectangle de la première église Saint-Martin, c’est un bâtiment romain dans lequel on est venu enterrer des Mérovingiens. Après, on a mis un chœur. Les thermes ont été en grande partie détruits quand on a construit les hangars plus bas, en 1907."

L’apogée gallo-romain ?

"Déjà au premier siècle, on voit de très grands monuments funéraires. Des choses magnifiques comme le monument à l’Amazone. Des personnes importantes y sont enterrées. Et au troisième siècle, l’artisanat explose."