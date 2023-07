Décédé à Arlon, Paul Soetens était "Starsky et Hutch" avec Serge Balon

Au plan professionnel d’abord. Venu de la police militaire (MP), Paul a réussi son examen d’entrée à la police en 1971, en même temps qu’un autre Arlonais bien connu, Jacques Seleck. "On est entré avec Paul en 1971 à la police d’Arlon, avec Claude Henneaux. Paul Soetens était un excellent policier, très gentil et social avec toute la population. Grâce à son physique imposant et sa gentillesse, il avait un très bon contact avec les gens et n’avait pas besoin de se montrer répressif", commente Jacques Seleck.

Paul Soetens s’est beaucoup occupé du centre-ville d’Arlon au sein de la police locale, bien avant la fusion des polices en 2001.

Starsky et Hutch

Au sein de la police locale, Paul formait un binôme avec son ami Serge Balon, "son frère de cœur". "Serge et Paul, c’était Starsky et Hutch ", commente le Freylangeois Richard Claisse, ancien secrétaire de la Jeunesse Arlonaise.

Parlons-en de la JA. Gardien de but transféré de Florenville dans les années 70, Paul Soetens a fait partie de la glorieuse équipe de la JA en Promotion, aux côtés des Jojo Moris, Jacques Seleck, Michel Leurquin. Même s’il était le plus souvent la doublure du gardien Jacky Rappe. "Paul était la gentillesse même et mettait de l’ambiance dans le vestiaire", se rappelle Jojo Moris.

"Un jour en Promotion, c’est Paul Soetens qui a gardé nos filets en déplacement à Lessines, sa ville natale. Et il a… tout arrêté ! On a gagné 0-1. Paul était notre héros du match", raconte avec émotion son ami Jacques Seleck.