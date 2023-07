Cérémonie du 21 juillet à Arlon : moins de biens matériels, plus de fraternels

Il y a trois ans, le groupe de travail multi-convictionnel a choisi ensemble d’organiser cette célébration dans des endroits différents, de façon alternée, pour que chaque citoyen se sente partie intégrante de cette fête officielle, quelle que soit sa confession ou son absence de confession.

L’année passée, l’on se retrouvait dans la plus vieille et peut-être la plus belle synagogue du pays, Cette année, c’était au tour de la communauté non confessionnelle d’accueillir dans un endroit neutre, mais chargé d’histoire et symbole démocratique, à savoir la salle du palais qui accueillait autrefois les procès d’assises.

Chaque communauté convictionnelle (cultes israélite, luthérien, musulman, catholique) a pu s’exprimer ou illustrer par une lecture, le sujet choisi ensemble "Moins de biens matériels, plus de liens fraternels".

Le mouvement laïque provincial est particulièrement heureux de participer à un groupe de travail qui décide collectivement de traiter d’un sujet de société particulièrement important en ce jour de fête nationale lors de cette cérémonie officielle.

Cela fait montre du respect collectif des principes de liberté, d’égalité et de fraternité puisque chacune et chacun a pu s’exprimer ici au palais librement, sur un pied d’égalité et dans l’écoute respectueuse de l’autre.

L’axe "Moins de biens matériels" fait référence au consumérisme excessif et aux impacts qu’a ce phénomène sur notre environnement et sur l’accroissement des inégalités sociales.

Pour Vincent Thomas, "chaque communauté peut construire ou doit construire des axes spirituels qui accompagnent l’indispensable transition écologique et l’amélioration de la justice sociale".

Humilité et sobriété

"Comme les différentes interventions l’ont montré, sur ce terrain, laïcité et religion peuvent avancer ensemble, a exprimé en conclusion de la cérémonie, le doyen Pascal Roger. Le temps est peut-être venu de redécouvrir deux valeurs qui ne semblent plus guère faire partie du lexique contemporain: humilité et sobriété. L’humilité exige une prise de conscience de sa condition et de sa place au milieu des autres et de l’univers."

Pourquoi évoquer la sobriété ? Comme dans une fratrie, nous ne pouvons pas accaparer toutes les ressources familiales pour nous seuls. Il nous faut accepter une répartition équitable des biens ; ce qui exige pour chacun de s’imposer des limites. Comme le disait Sr Dorothy Stang, martyre du combat pour l’Amazonie et ses pauvres: "Il ne faut pas se demander ce dont j’ai envie, mais ce dont j’ai besoin."