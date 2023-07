Vincent Magnus, à propos du permis accordé pour l’hôpital de Houdemont: "Il ne faut pas s’étonner que l’État ne soit plus respecté et n’ait plus d’autorité"

Je trouve cette décision tout à fait incroyable, et même époustouflante. Et je parle ici au nom de l’ensemble du collège et même du conseil communal qui a toujours été unanime sur ce dossier. Des fonctionnaires de la Région wallonne, dépendant directement du ministre de l’Aménagement du territoire, ont dit "non" à ce projet. Cette décision va à l’encontre complète du SDT (schéma de développement du territoire) porté par le gouvernement wallon (artificialisation de nouvelles terres) et de la déclaration de politique régionale (pas de nouvelles routes). Cela fait penser à cette fameuse phrase: faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il ne faut pas s’étonner que l’État ne soit plus respecté et n’ait plus d’autorité, quand il n’applique pas les règles que lui-même a fixées. C’est grave.

Cela laissera des traces au sein des communes du Sud, dans les relations qu’elles ont avec l’autorité urbanistique qu’est la Région wallonne. Je trouve ça vraiment scandaleux.

Vous ne comprenez pas que l’intérêt supérieur, celui de la santé des Luxembourgeois, ait primé sur certains principes urbanistiques ?

On est terriblement froissé, car depuis le début, le projet De Wever n’a jamais été envoyé par le CA de Vivalia à la Région. Il n’a donc jamais pu être examiné. On n’a jamais pu discuter des avantages ou des inconvénients de l’un ou l’autre projet. On ne nous a jamais donné la possibilité de défendre ce projet, là où il fallait le défendre, c’est-à-dire à la Région. On a pu le présenter à une AG de Vivalia, sans que de suites ne soient données à cela. On sent que depuis le début, il n’y a qu’un seul et unique projet.

Arlon va-t-il introduire un recours au Conseil d’État ?

Je ne me suis pas encore entretenu avec Me Bourtembourg. On attend encore le texte officiel de la décision. On compte introduire une requête en suspension (NDLR: où l’extrême urgence doit être invoquée pour empêcher le début des travaux, ou les arrêter) et une requête en annulation (NDLR: pour annuler le permis).

Vous pensez que ces recours ont une réelle chance d’aboutir ou est-ce un ultime baroud d’honneur ?

On est fort optimiste pour la requête en annulation, sur base d’une récente décision en France, du tribunal administratif de Montreuil, annulant le regroupement d’hôpitaux car des pistes complémentaires n’ont pas été suffisamment analysées. La suspension, ce sera plus difficile à obtenir, mais l’annulation pourrait aboutir, on espère, avant que l’hôpital soit construit.

Je trouve cela honteux, de ne pas avoir ne fût-ce qu’écouté, un arrondissement qui représente près de 60 000 habitants. C’est uniquement une décision politique, pas un projet médical.

Vos mots sont forts, "pas un projet médical"

Si cela avait été un projet médical, il aurait emporté depuis le début l’adhésion de l’ensemble des médecins. Il ne faut pas oublier qu’on a forcé la main des médecins d’Arlon sous peine de leur retenir des honoraires.

Aujourd’hui, oui, l’ensemble du monde médical est derrière ce projet, au vu de comment les choses évoluent, où c’est un peu "sauve qui peut". Mais la situation n’était pas celle-là, il y a quelques années.