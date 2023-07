Il y a deux mondes: celui des gens qui habitent le château ou qui le fréquentent et… le monde des autres.

On distingue bien la séparation: le mur de clos, monté en pierres sèches, avec une coiffe de consolidement dite en hérisson, et le portail.

À toutes fins utiles, l’un des deux piliers dudit portail porte même l’écriteau Propriété privée.

Cependant, pour la photo, le choix a été fait de montrer la porte-grille partiellement ouverte.

Les châtelains tiennent à leur intimité et à sa préservation, mais ils peuvent aussi, en certaines occurrences, s’ouvrir. Un peu !

On remarque encore, dans les deux virages du mur d’enceinte précédant le portail, quatre bouteroues.

Le bouteroue (ou chasse-roue) est un aménagement facilitateur de la circulation hippomobile.

C’est une borne faite pour repousser les roues des véhicules hippomobiles dans les passages délicats, difficiles, serrés.

Passages qui n’étaient pas toujours convenablement négociés, pas toujours effectués en douceur, les véhicules hippomobiles ne disposant pas de systèmes de direction très précis.

Mais il y a surtout le fait que les chevaux, qui sont tout en chair, en os et en nerfs, sont beaucoup plus capricieux, plus brusques, à conduire, à maîtriser que les chevaux-vapeur de nos autos.

À droite, il y a la conciergerie, parfaitement conçue pour le contrôle des arrivées.

Plus à gauche, la photo ne la montre pas, mais il y a une glacière remarquable, une des perles du petit patrimoine de Vielsalm.

Et la glace était fournie par l’étang qu’on voit tout de suite après l’entrée, ombré par des arbres de haute taille.

On parle là d’un temps d’avant le réchauffement climatique.

Louise, qui écrit la carte, le dit bien.

On est au début septembre de l’année 1913, elle est en vacances à Vielsalm, elle écrit à son amie Émilie et elle insiste sur le temps qui est mauvais.

"Il pleut et il fait un froid de loup", dit-elle.

Où sont les neiges d’antan ?

Où sont les froids de loup d’antan ?

Où sont les loups ?