Le Lions Club d’Arlon a distribué la somme record de 52 000 € à 10 associations

Outre la Petite Plante à Musson (maison d’accueil pour personnes polyhandicapées) et la Saint-Vincent de Paul d’Arlon (aide au plus démunis), les deux œuvres principales soutenues de manière récurrente par le club, qui se partagent à parts égales la moitié des bénéfices, huit œuvres supplémentaires ont aussi été retenues par la commission des œuvres, présidée par Sébastien Collard. Il s’agit des ASBL Point d’eau à Grumelange et bientôt Attert (maisons d’accueil de personnes handicapées), Médecins du désert à Liège (missions chirurgicales axées sur la réparation de fistules en Afrique), les Amis du Patro de Stockem (encadrement de jeunes), Familles Accueil d’urgence (placement temporaire d’enfants en difficulté familiale), Accompagner Lorraine (soins palliatifs à domicile), Le Coup de Pouce (service d’accompagnement dans l’aide à la jeunesse), Le Pré en bulles (accueil de jeunes en difficulté familiale) et Le Petit Nicolas (crèche inclusive qui accueille des enfants bien portants et handicapés).