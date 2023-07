La sécurité, priorité absolue aux ateliers SNCB d’Arlon

Vendredi matin sous un soleil éclatant, la SNCB a dévoilé le site sur lequel sont entretenus, réparés et nettoyés les trains. À partir de l’immense atelier, plus grand qu’un terrain de football, trois jonctions exclusives permettent les allers-retours des locomotives, des wagons (nom réservé pour le fret) et des voitures (noms pour les passagers) jusqu’à la gare d’Arlon.

Fin juin, la CEO (Chief Executive Officer ou plus banalement PDG) de la SNCB, Sophie Dutordoir, s’est déplacée à Arlon pour féliciter le management et les équipes qui travaillent quotidiennement à l’atelier de la rue des Thermes Romains. Le personnel peut se réjouir d’un record important: depuis 1 480 jours, il n’y a pas eu le moindre accident de travail avec incapacité sur le site, soit plus de quatre ans.

"C’est le fruit d’un travail continu pour améliorer sans cesse la sécurité au travail, se réjouit Marianne Hiernaux, la porte-parole. Depuis 2017, sur l’ensemble des ateliers techniques de la SNCB, nous avons enregistré une diminution de 30% des accidents de travail. Pour nous, c’est un axe prioritaire."

Notre politique de sécurité contribue au bien-être au travail

En Belgique, 5 000 personnes travaillent pour la Société Nationale des Chemins de Fer dans des ateliers et des postes d’entretien. Une centaine est basée dans les Sud-Luxembourg. "Chaque jour, commente Sébastien Angé, le chef de l’atelier d’Arlon, dans des métiers où la manipulation des éléments lourds et puissants est quotidienne, où les ouvriers mènent des interventions sur les systèmes électriques, nous attachons une importance capitale à la sécurité. Outre l’intégrité physique de nos collaborateurs, notre exigence dans ce domaine permet de leur offrir plus de bien-être dans leur travail. L’entreprise y est également gagnante, car la diminution de l’absentéisme est édifiante."

Tous les ouvriers sont sensibilisés au maintien de l’ordre et de la propreté dans les ateliers. Via des formations, des analyses de risque, des processus clairs, chacun est conscient que la sécurité et au cœur de l’activité.

"Nous répétons sans cesse les principes de base de la sécurité, poursuit Vincent Mathieu, responsable de la sécurité. La routine est un de nos ennemis. Elle peut engendrer une perte d’attention ou de vigilance. C’est un travail où chacun a son rôle. Nous avons lancé une campagne de sensibilisation" SafeTogether"où nous insistons sur l’attention à porter en permanence aux collègues."