Dernier Belge en lice, le Limbourgeois Tibo Colson s’impose à l’Arlon Open

Le dernier belge en lice, Tibo Colson, le Genkois du Tennis Club de Diest, n’a eu cure de la fraîcheur inhabituelle pour un premier week-end de juillet. Il s’est imposé difficilement en trois sets contre le Français Maxime Mora et se qualifier pour la finale. Dans la foulée, Tibo a survolé la finale en s’imposant 6/2 6/2 contre l’Autrichien Sandro Kopp, 358e joueur mondial. Il a pu être ovationné en recevant le trophée, œuvre de l’artiste arlonais Renaud Matgen. Une superbe revanche pour le Belge qui a été freiné trois ans par une blessure récurrente aux genoux et aux tibias. Ce second succès sur le circuit international, après celui de 15 000 $ Maputo (Mozambique), va lui donner un incontestable capital confiance pour la suite de la saison.

La finale a été précédée par une démonstration de Joachim Gérard, quatrième joueur mondial en fauteuil roulant, ancien n°1 et vainqueur de trois des quatre étapes du Grand Chelem. Il a fait la promotion des efforts du "Garisart Thérapie Programme" qui organise des cours de tennis pour les porteurs de handicap, physiques comme mentaux.

Résultats

Simples ; Demi-finales: Tibo Colson (Belgique) bat Maxime Mora (France) 6/3 3/6 6/2 ; Sandro Kopp (Autriche) bat Valentin Royer (France) 2/6 6/4 6/4

Finale : Tibo Colson (Belgique) Sandro Kopp (Autriche)

Double ; Finale : Valdyslav Orlov et Gabriel Roveri-Sidney (Ukraine/Brésil) battent Tibo Colson et Henri Squire (Belgique/Allemagne) 6/4 4/6 10/7