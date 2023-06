On y a notamment parlé de mobilité douce et plus précisément de la piste cyclable qui démarre de la Spetz en direction de Steinfort. Réalisée par le SPW Mobilité elle pose des soucis de propreté puisqu’elle est trop étroite et est régulièrement recouverte de terre et de feuilles. On a appris lors du conseil qu’elle pourrait être totalement refaite alors qu’elle a été inaugurée il y a 3 ans à peine. Un projet soumis à l’accord des différents pouvoirs subsidiant.

Le point exposé en séance consistait à valider la candidature de la ville d’Arlon au projet Interreg "Itinéraire cyclable performant entre Arlon et Luxembourg". Un projet qui consiste à prolonger la piste cyclable reliant actuellement Luxembourg-Ville au Windhof jusqu’à Arlon. En reliant le tronçon existant de la Spetz jusqu’à Steinfort sur une distance de 10,75 km dans le sens Arlon-Steinfort.

Une cyclostrade large de 4 mètres

Une piste cyclable qui n’est pas issue du schéma classique mais qui prendra la forme d’une cyclostrade du côté belge. Il s’agit d’une piste cyclable d’une largeur de 2 mètres séparée soit par une haie, soit par une barrière de sécurité sur une largeur totale de 4 mètres. Un aménagement dont le coût, côté belge, s’élève à 4,5 millions€ dont 10% à charge de la Ville d’Arlon, soit 450 000 €! Le reste étant partagé entre la partie pour 40% par le Feder et 50% à charge du SPW. Le Grand-Duché financera quant à lui la liaison Steinfort-Windhof.

"Une mauvaise gestion des deniers publics"

Un point, présenté par l’échevin Kamal Mitri, qui a suscité le débat face à ce coût. Y compris dans la majorité. "Je suis partagé entre ce beau projet et l’échec de cette piste cyclable. Même si ce n’est pas la ville qui a payé, les pouvoirs publics doivent quand même se remettre en question par rapport à ce qui a été fait. Il me semble, d’autre part, que le meilleur endroit pour faire cette piste, n’est pas le long d’une nationale fréquentée par des camions. Est-ce que toutes les alternatives ont été étudiées ? Le tronçon après la Spetz vers Arlon est très dangereux et il faudrait intégrer ce carrefour", souligne le conseiller Pierre-Philippe Balon (Arlon 2030). "Il faut prendre le chemin le plus direct possible, selon les critères du Feder. Et que les travaux soient réalisés avant la fin 2029. On n’a pas les moyens d’expropriations nécessaires pour changer l’itinéraire. La piste existante est mal faite, sous utilisée et il faut en refaire une correcte", répond l’échevin de la Mobilité.

Pour le conseiller de l’opposition Jean-Marie Triffaux "c’est un beau projet. Mais ça fait peur une gestion des deniers publics comme celle-là. Le SPW vient de terminer il n’y a pas si longtemps cette piste cyclable. On va consacrer 4,5 millions pour faire et défaire. Ça fait peur, vraiment !"

"Et jusqu’au Windhof, c’est un coût global de 9 millions d’euros", précise encore Kamal Mitri.

L’engagement de la ville dans ce projet a fait l’unanimité au moment du vote.