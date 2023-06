Il faut savoir que pas moins de 268 poubelles publiques sont réparties dans les différents quartiers de la Ville. Et elles sont au nombre de 83 pour les différents villages. 10 poubelles canines et 19 cendriers en ville sont également situés en ville.

Lors du dernier conseil communal, l’éco-conseiller Stéphane Bastogne a présenté le résultat de l’inventaire réalisé sur 113 poubelles du centre-ville réalisé par Bewapp, en collaboration avec le Service propreté de la Ville. L’objectif étant d’optimiser l’implémentation des poubelles publiques et les tournées de collecte à travers un "plan poubelle".

1 100 constats

Pour ce faire, le travail s’est concentré sur l’hyper centre-ville, soit 113 poubelles analysées pour 1100 constats au total. "À chaque fois on regardait la propreté du site, la propreté de la poubelle, l’état de la poubelle, le niveau de remplissage avant ramassage. Et à chaque fois où elle était située, dans quel quartier. On a fait les quartiers résidentiels, commerciaux, les parcs…", précise Stéphane Bastogne.

Et le constat est celui-ci:

2/3 des sites sont toujours propres sur un constat d’un an mené en 2021 et 2022. 8% sont parfois ou fréquemment sales. C’est alors un équilibre entre les dépôts sauvages (un déchet au sol) et les dépôts clandestins (des sacs de déchets volontairement déposés à côté de la poubelle).

Parcs et rues commerçantes plus touchées

On retient encore que 5% des sites autour des poubelles sont sales. 31% des poubelles débordent plus d’1 fois sur 5 lors des contrôles. "Cela n’a pas de lien avec la fréquence de vidange des poubelles. Quand une poubelle est vidée à 11 h, elle est parfois de nouveau pleine à 15 h ! Celles situées dans les parcs publics et les quartiers commerçants débordent plus souvent. Or, il faut savoir que 100 vidanges sont réalisées en moyenne par jour à Arlon. Beaucoup de gens travaillent à la propreté d’Arlon, y compris le dimanche matin", indique encore l’éco-conseiller.

La Ville qui compte aussi deux agents constatateurs. "Ils dressent en moyenne 600 PV par an et 200 avertissements. Les amendes administratives représentent entre 30 000 et 65 000€ par an en recettes dans le coût-vérité poubelle." Mais c’est aussi et surtout un travail de prévention qu’il faut mener sans cesse.

L’échec des poubelles à tri

Parmi les solutions à apporter pour améliorer la propreté en ville, proposer aux commerçants d’installer des poubelles de tri dans les snacks puisque les poubelles de déchets organiques ne sont pas prises par le collecteur. "On a testé les poubelles de tri lors du marché de Noël et la formule n’a pas fonctionné", indique encore Stéphane Bastogne.