Le parvis de l’hôtel de ville d’Arlon inauguré en musique

Ce vendredi après-midi, la cérémonie d’inauguration du parvis a été organisée cette fois en bonnes et dues formes par le bourgmestre Vincent Magnus, l’échevin des Travaux Kamal Mitri et de nombreux sympathisants.

Lieu de rencontres

L’une des dernières réalisations finalisée de la transformation du centre d’Arlon est donc ce parvis de l’hôtel de ville qui a engendré pas mal de commentaires, en tous sens, notamment sur les réseaux sociaux. Certains regrettent ces aménagements, les cerisiers du Japon au bas de l’escalier central du parvis.

"Cette place a été repensée pour créer des espaces conviviaux et polyvalents, capables d’accueillir une multitude d’événements et de rassembler les habitants, répond le bourgmestre. On peut dire que la place de l’hôtel de ville est désormais un des cœurs névralgiques de notre Ville, un lieu de rencontres et d’échanges qui incarne l’identité arlonaise. Grâce à cette transformation, la place offre aujourd’hui un espace ouvert et accueillant, propice à la tenue d’événements de toutes sortes. Des concerts en plein air, marchés artisanaux, expositions artistiques et bien d’autres activités peuvent maintenant avoir lieu sur cette place animée. Elle est devenue un véritable lieu de vie, où les habitants peuvent se retrouver, se divertir et participer à la vie culturelle de la ville." Sur ce parvis ont d’ailleurs déjà eu lieu le marché de Noël, plusieurs parades militaires, les festivités du Maitrank…

Équilibre subtil entre tradition et modernité.

Avant de dévoiler la plaque symbolique immortalisant pour bien longtemps cette inauguration, le mayeur a évoqué les autres projets d’aménagement urbain, notamment l’Espace Léopold. "Cette nouvelle place, combinant le charme intemporel de l’architecture historique des bâtiments existants et la modernité des aménagements contemporains, contribuera sans aucun doute à la vitalité et à l’attrait de notre centre-ville."

L’échevin des Travaux Kamal Mitri a quant à lui précisé que le montant des travaux était de 2 261 136 € et le subside Feder accordé de 1 689 864 €. Des remerciements ont été adressés tout particulièrement à l’équipe d’Arlon Centre-Ville qui a fait de ce parvis un lieu habituel de convergence grâce à l’installation de tout ce mobilier urbain coloré et ludique qui ravit les élèves des écoles avoisinantes, mais aussi les enfants et les familles qui apprécient les jeux et les fontaines. Cette inauguration officielle s’est terminée en musique par le concert du groupe Triplay de Virton.