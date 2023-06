Un agriculteur agresse un agent de la Ville d’Arlon avec une fourche: 18 mois de prison avec sursis

Une version qui n’est pas crédible

Les deux hommes ont porté plainte l’un contre l’autre, donnant des versions différentes, justifiant leur attitude par de la légitime défense, voire de la provocation dans le cas de l’agriculteur. La Ville d’Arlon s’est portée partie civile. Le juge Philippe Nazé vient de condamner l’agriculteur et d’acquitter l’agent constatateur. Il a recoupé les deux versions avec les images d’une caméra embarquée sur le véhicule communal et avec les témoignages des personnes ayant assisté à la violente scène. Il en a déduit que seule celle de l’agent est crédible. "La version de l’employé communal, précise et concordante en tout point avec les éléments objectifs du dossier doit être retenue", conclut-il dans ses attendus. La représentante du ministère public, Céline Monnaie, avait considéré que les deux protagonistes avaient leur part de responsabilité et requis dix mois de prison et 800 € d’amende pour chacun des deux protagonistes. Le juge ne l’a pas suivi et a condamné l’agriculteur arlonais à une peine solide de 18 mois de prison et 2 000 € d’amende. Vu son âge (69 ans), il bénéficie d’un sursis de cinq ans uniquement pour la peine d’emprisonnement. Il est en outre condamné à payer un euro provisionnel à la Ville d’Arlon sur un préjudice évalué à 50 000 € et 5 000 € provisionnels à l’agent constatateur. Un expert est désigné pour chiffrer précisément les dommages.