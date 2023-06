Journée internationale du réfugié à Arlon: "Derrière chaque réfugié, il y a une histoire"

Pas par choix

L’occasion de rappeler que, derrière les chiffres de la migration, il y a autant d’histoires que de réfugiés. Au centre Visage du Monde à Stockem (Arlon), ils sont 700 à avoir fui leur pays, franchissant pour la plupart la Méditerranée sur une embarcation de fortune. "Une Syrienne qui se trouve actuellement à Stockem a perdu sept membres de sa famille, dont des enfants, lors d’une traversée", évoque Vanessa Quoirin, responsable du centre Croix-Rouge à Stockem.

Des migrants qui, comme ils l’ont écrit sur des affiches exposées au marché, font part de leurs craintes, de leurs rêves et de leurs espoirs. Ils sont aussi reconnaissants envers la Belgique de les accueillir. "Nous sommes présents au marché pour interpeller les passants sur les propos tenus par les réfugiés de Stockem. C’est dur pour eux d’être perçus juste comme un problème. Alors qu’une importante partie travaille avec un contrat en CDI. Un parcours qui peut prendre des années avec une vie dans l’incertitude", explique Marie Willame du Crilux, l’une des 20 associations faisant partie de la Coluxam.

Faire du colson un symbole de soutien

Sur le stand, une dame attache entre eux des colsons. Une contribution à un projet plus vaste, mené à l’échelle wallonne. "L’idée est d’attacher 2 000 grands colsons avec 6 000 petits colsons, via une action menée dans 75 communes, pour en faire un symbole qui n’est plus la menotte mais un filet de soutien, explique cette dame. Il s’agit de transformer les liens qui enferment, en un filet de soutien pour une politique migratoire positive. L’idée est de revenir sur l’espace public, de discuter avec les gens de migration. Ouvrir aussi le débat avec les pouvoirs communaux pour qu’ils offrent un accueil digne aux réfugiés alors que l’État belge ne respecte pas ces conditions, notamment à Bruxelles".

Rappelons que la ville d’Arlon est déjà une commune hospitalière tout comme la province. Lors de son ouverture, le centre de Stockem pouvait compter jusqu’à 400 bénévoles arlonais. Ils sont encore aujourd’hui une centaine à apporter leur aide à ceux que l’on appelle désormais des demandeurs de protection internationale.