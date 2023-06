Arlon: la foraine Chantal fait péter les plombs depuis 55 ans

Si depuis un bail, elle ne loge plus en caravane, être foraine, elle a cela dans son ADN. Cinquième génération de forains, elle vient de vendre sa remorque. Ses enfants ne reprendront pas: "Cela n’évolue pas dans le bon sens pour les forains. Il faut des tas de papiers. Il y a aussi tous les parcs d’attractions. Je ne me plains pas, mais avant les jeunes n’avaient que la fête au village." Bien avant le Covid, la kermesse a bien du plomb dans l’aile.

À 70 ans, la Bonnertoise a toujours "vécu là-dedans". Chantal a d’abord tenu une friterie. Et le tir à pipes, cela marche toujours ? "Oui, les gamins aiment toujours bien tirer."

Pas un jouet !

À l’écouter, on devine un brin de nostalgie pour un boulot qui comporte aussi ses risques. Sept plombs l’ont blessée: "J’en ai encore trois dans les jambes. Regardez, on voit encore la marque. Les enfants ne font pas toujours attention. Les accidents arrivent souvent le lundi, car les enfants sont énervés et sont allés à l’école. L’avant-dernière fois, le plomb avait touché l’artère dans la jambe, je suis allée à l’hôpital. Il fallait parfois rappeler les jeunes à l’ordre, surtout quand ils avaient bu. Une carabine, ce n’est pas un jouet !"

Un boulot qui n’est pas que festif, il faut graisser les armes, entretenir le mécanisme, préparer les pipes en céramique.

Souvenirs

Parmi les souvenirs, ses clients qui la voyaient débarquer dans le patelin et apportaient la tarte. Et quand on évoque l’image des forains, on la sent très concernée: "Quand j’étais haute comme trois pommes, mon grand-père nous disait toujours: “N e touchez à rien, n’allez jamais voler une pomme ou un poireau dans un jardin.” "

Parmi ses kermesses préférées: "Lischert, Châtillon, Battincourt, Saint-Marie, j’adore. Ethe. Oui, 55 ans, c’est un bail, cela va me manquer !"

Elle tient à remercier ses clients. Certains fans prenant pour 250 € de plombs. C’était souvent 50 € d’un coup que les clients prenaient. Certains amateurs collectionnaient les points d’année en année pour avoir une télévision. "C’est une vie spéciale, mais je n’y suis jamais allée avec des pieds de plomb !"

C’est le cas de le dire !