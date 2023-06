- Stage d’initiation au cirque: du 7 au 11 août, de 9 heures à 16 heures, pour les enfants de 6 à 12 ans. Une semaine d’initiation aux différentes techniques du cirque, comme, entre autres, le jonglage, le trapèze ou la technique des clowns… Un spectacle préparé pendant la semaine sera présenté le dimanche 13 août. Participation: 120 €

- Initiation au théâtre et aux arts plastiques: du 7 au 11 août, de 9 heures à 16 heures, pour les jeunes de 12 à 18 ans. Une semaine pour découvrir le théâtre en lien avec les arts plastiques. Un processus joyeux, de partages créatifs qui aboutira en fin de semaine à une présentation théâtrale devant le public d’ArlonFolies. Participation: 120 €

- Découvertes textiles: du 16 au 18 août, de 9 heures à 16 heures, pour enfants de 8 à 12 ans. Un stage qui permet d’exprimer sa créativité, à travers différentes techniques (tisser, broder, crocheter, coudre...) Une occasion de jouer avec les couleurs, les matières et les motifs. Participation: 120 €

- Improvisation: du 16 au 18 août, de 9 heures à 16 heures, pour enfants de 8 à 12 ans. Une découverte à l’improvisation théâtrale. L’expression corporelle et vocale, la création de personnages et de scènes improvisées seront abordés. Une occasion de développer sa créativité et sa confiance en soi. Participation: 90 €

- Arts plastiques et illustrations: du 21 au 25 août, de 9 heures à 16 heures, pour les enfants de 7 à 10 ans. Une occasion de plonger ses rêves dans la réalité. C’est dans les rêveries et les flâneries que s’inventent les récits. Diverses solutions seront proposées pour mieux les appâter. Participation: 90 €

- Sport et culture: du 21 au 25 août, pour les enfants de 7 à 10 ans. Des activités ludiques et sportives le matin, des ateliers créatifs et des découvertes culturelles l’après-midi. L’occasion de développer des intérêts divers en acquérant de nouvelles techniques.

La direction de la maison de la Culture rappelle que la participation financière ne doit pas constituer un frein à la participation des enfants. Toute question à ce sujet peut être posée en contactant la direction aux coordonnées ci-dessous.

Renseignements et réservations: 063/24 58 50 - info@maison-culture-arlon.be - www.maison-culture-arlon.be