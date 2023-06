Les processions de village, c'est l'Église qui sort et qui manifeste sa foi dans la joie et qui partage le don reçu avec tout le monde. Le Saint-Père nous invite à aller porter la bonne nouvelle dans les périphéries et la tradition des processions est tout à fait dans cette logique ! C'est la logique de la révélation de Dieu qui cherche l'homme.

Comme chef du protocole au Saint-Siège, pour vous, l'Église n'est-elle pas trop protocolaire au regard des temps actuels ?

Le bureau du protocole au Saint-Siège est un service rendu aux ambassades pour qu'elle puisse remplir leurs missions dans les meilleures conditions. Plus dans le cadre des représentations que du cérémonial au sens strict

Quels souvenirs de votre visite dominicale à Arlon emporterez-vous avec vous à Rome ?

À Arlon j'ai reçu un chaleureux accueil dans une ville romaine authentique en présence d'un bourgmestre cordial. À Waltzing, j'ai trouvé une belle paroisse dynamique avec de nombreux jeunes et un curé sympathique, la procession est magnifique et j'encourage toutes les paroisses à vivre un tel moment et n'oublions pas que cette procession à son origine chez vous en Belgique.