"La Ville d’Arlon n’a jamais remis en cause la méthode de calcul du DNF pour le domaine de Viroinval"

Sur insistance du conseiller communal Jean-Marie Triffaux (Pour vouS) qui n’a jamais lâché ce dossier, le collège avait fait réaliser une expertise indépendante. Cet expert vient d’estimer le domaine à 8,6 millions d’euros, soir 4 millions de plus que l’estimation réalisée par le chef du cantonnement de Couvin dont fait partie le domaine du Risque-Tout.

Une expertise du DNF réalisée il y a un an

Nicolas Yernaux, le porte-parole du SPW, précise plusieurs choses. Il se dit tout d’abord surpris par le montant de l’estimation indépendante. Et rappelle que l’estimation réalisée par le DNF remonte à l’année dernière.

"Le responsable du cantonnement a réalisé son expertise selon le marché en vigueur à ce moment-là et évalué à 75 € le stère de bois, en appliquant une décote au vu de la crise du scolyte. Il faut savoir que le scolyte peut faire descendre le prix du bois à 5 ou 10 € le m3. Quant à l’expert indépendant, il s’est basé sur le prix actuel du bois, en utilisant la fourchette haute, soit plus de 100 € le stère.

Et ce n’est pas parce que le bois est à maturité qu’il sera coupé rapidement. Il faut compter entre 10 et 20 ans", précise Nicolas Yernaux.

Du bois coupé de manière raisonnée pour permettre la création d’une réserve naturelle en vue de renforcer la biodiversité du site, tel était l’objectif de cet achat par la Région.

Un marché fluctuant

Le SPW insiste également sur le fait que le marché du bois n’est pas stable, à l’instar du marché immobilier. "Il faut tenir compte de l’état du domaine mais aussi des crises qui pourraient survenir dans le futur. Le Comité d’acquisition est là pour réguler les prix sur le fonds, mais il n’a pas beaucoup de points de comparaison pour faire son estimation. Ce n’est pas une science exacte. Pour le fonds, le comité a proposé une estimation de 4 000 € l’hectare avec une décote sur les parties les moins exploitables, difficiles d’accès. "

Un million de plus

Le SPW dit prendre acte de la volonté du collège communal d’Arlon de prendre ses distances avec le DNF et le SPW. Mais il précise qu’Arlon n’a jamais discuté le prix proposé par le DNF.

"Le collège pouvait contester la méthode de calcul avant de passer le point au conseil communal. Mais il n’a rien dit. Au vu du marché actuel du bois et des prix qui augmentent, nous aurions peut-être pu ajouter 1 million d’euros à notre estimation. Mais pas 4 millions, ce qui est au-delà du prix du marché ! Je ne sais pas si Arlon trouvera un acquéreur autre que la Région", souligne encore le porte-parole du SPW qui souhaite apaiser les choses.

Aucune volonté de nuire

Nicolas Yernaux regrette encore les reproches publics envers le responsable du cantonnement de Couvin chargé de réaliser l’expertise. "On jette en pâture un agent assermenté du DNF, attaqué nommément par les élus, et envers lequel nous gardons toute notre confiance. Il a fait son travail en tenant compte de la loi du marché. C’est une personne qui, par sa fonction, est garante des deniers et du patrimoine publics et qui n’a pas d’intérêt mercantile. Il gère ce domaine depuis de nombreuses années", insiste le porte-parole du SPW Finances.

Quant à la vente du bien, ce dernier estime que la décision du conseil communal de décembre 2022 vaut vente. Le comité d’acquisition est d’ailleurs occupé à préparer les actes. "Le dossier est entre les mains de la ministre. J’ignore si elle voudra sortir ce domaine du bien public. Elle va vraisemblablement demander une troisième expertise et passer par une médiation avec la Ville d’Arlon", conclut Nicolas Yernaux.

La ministre Tellier n’a pas encore le dossier

Nous avons pris contact avec le cabinet de la ministre Céline Tellier (Écolo), en charge de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal. Sa porte-parole nous précise que la ministre étudiera le dossier après réception du courrier de la Commune et du rapport d’expertise privé.