Romain Gaudron candidat bourgmestre d’Arlon aux élections communales de 2024

Ce dernier s’appuie sur les scores réalisés ces derniers scrutins au niveau communal. "En 2006 nous avions 2 conseillers, puis 4 en 2012 et, en 2018, nous sommes devenus la deuxième force politique à Arlon avec 7 conseillers. En 2019 (Europe, Fédéral et Région), nous avons renforcé notre assise au niveau local en devenant le premier parti d’Arlon. La perspective est réjouissante", sourit Romain Gaudron. Ce dernier estime avoir gagné en maturité, en expertise. "Je veux mettre mes compétences au profit du changement en montant dans la majorité."

Entrer dans la majorité, certes, mais avec qui ? "Toutes les portes sont ouvertes, explique le candidat bourgmestre. On est prêts à travailler avec l’ensemble des forces politiques en présence. Nos deux indicateurs pour faire notre choix, c’est d’abord le projet politique, là où on pourra aller le plus loin possible dans nos priorités. Et la confiance en notre partenaire pour porter nos projets."

En binôme avec Vanessa Wagner

Et comme au sein d’Écolo, il y a toujours deux candidats et le respect de la parité, c’est Vanessa Wagner qui complète le duo. Conseillère communale arlonaise depuis 2018, elle repart pour un second mandat. Un duo qui mise sur sa complémentarité. "Je me passionne pour la gestion du territoire et la participation citoyenne, indique Vanessa Wagner. Romain porte une grande importance à la bonne gouvernance et met systématiquement l’environnement au cœur de nos décisions et s’engage à développer une commune où chacun trouve sa place, une commune plus solidaire."

Trois priorités

Dans son programme pour 2024-2030, Écolo poursuit trois objectifs principaux: un plan de vie de qualité pour et avec les citoyens, se loger qualitativement à un prix abordable, et sortir Arlon de la paralysie au niveau de la mobilité.

"Nous voulons mettre en place un plan de qualité pour changer la ville d’aujourd’hui, développe Vanessa Wagner. Il y a trop de bétonisation, le cadre de vie de la ville se détériore. Nous voulons une urbanisation, mais moins bétonnée. On veut ramener du monde au centre-ville. La capacité foncière est suffisante pour répondre à la démographie. Les experts disent qu’il faut se limiter. Le coût de ces constructions est aussi trop élevé pour la collectivité."

Une autoroute à vélos

Écolo + veut lutter davantage contre les logements inoccupés. "Le collège a baissé les bras. Or, cela doit devenir un enjeu central pour la Ville, avec les Habitations Sud-Luxembourg, les Agences immobilières sociales (AIS) pour investir dans l’offre de logements publics et rendre le logement accessible à tous", poursuit Romain Gaudron.

Mettre à disposition des emplacements pour des habitats légers est également dans les cartons, tout comme la création d’un label destiné à encadrer la colocation de plus en plus présente à Arlon.

Au niveau de la mobilité, Écolo souhaite arrêter le "tout à la voiture", encourager l’utilisation du vélo. "Il n’y a pas de solution miracle. Mais nous serons à la manœuvre pour faire émerger une autoroute à vélos vers le Luxembourg, ainsi qu’un RER vers Luxembourg ville", précise le binôme.

Pour être en capacité de concrétiser ce programme dès 2024, Écolo + doit compléter sa liste de 31 candidats. Les Verts peuvent déjà compter sur l’ensemble des sept conseillers sortants qui repartent tous pour une nouvelle législature.