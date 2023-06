Domaine de Viroinval: la Ville d’Arlon lésée de plus de 4 millions€ par le DNF

L’ingénieur en Eaux et Forêts et expert immobilier désigné établit un montant de 8 618 036 € comme valeur du bien. Ce montant se décompose comme suit: 2 536 854 € pour le fonds de bois, 6 006 182 € pour les bois croissants et 75 000 € pour la maison forestière.

On est donc très loin de l’expertise réalisée conjointement en novembre 2022 par le Comité d’Acquisition et le DNF qui s’établissait à 4 597 000 € dont 1 180 000 € pour le fonds de bois, 44 000 € pour la maison forestière et 3 372 964 € pour le peuplement. "Et il faut savoir que dans le cas d’une vente entre pouvoirs publics, on applique une décote car l’objectif est de préserver la forêt", nous précise le bourgmestre Vincent Magnus.

Éviter la bataille juridique

En réaction à cette différence de taille, le Collège confirme sa volonté d’interpeller officiellement la ministre de l’Environnement Céline Tellier (Écolo) ayant dans ses attributions la gestion du DNF. "Face à cette situation anormale, notre demande vise à revoir bien évidemment le montant proposé, indique le bourgmestre. On espère que Madame Tellier va arrêter la vente et qu’Arlon va garder son domaine de Viroinval. Soit la ministre met 4 millions de plus pour obtenir le domaine. Les actes ne sont pas passés. La décision de vendre a simplement été actée au conseil communal du 15 décembre 2022. On va s’engager dans une belle bataille juridique si la Région veut forcer la vente. Et je pense que ce cas précis va dépasser les frontières d’Arlon !"

Une confiance rompue

Vincent Magnus espère aussi une réaction du chef du cantonnement du DNF à l’origine de l’expertise. Que ce dernier défende son point de vue. Mais quoi qu’il en soit, la confiance est rompue. "Le Conseil avait, dans un premier temps, mis sa confiance dans l’évaluation proposée par un agent assermenté du DNF ainsi que par le Comité d’acquisition. On se demande à présent si cet agent a bien fait son travail dans la gestion du domaine depuis toutes ces années dans l’intérêt de la Commune d’Arlon. Sur les 20 dernières années, la Ville a perdu 588 000 € dans ce domaine", rappelle encore Vincent Magnus.

Ébranlé par cette nouvelle, le collège a décidé de l’élaboration d’un cahier des charges visant à la désignation d’un expert-conseil en vue d’optimaliser la gestion foncière des propriétés forestières communales à Viroinval mais aussi à Spa et à Arlon.

Rappelons que l’objectif de cette vente était d’utiliser le montant perçu pour en faire profiter la population arlonaise en investissant dans des projets visant à améliorer la biodiversité sur le territoire communal et à permettre aux citoyens arlonais d’accéder à des espaces verts de qualité.

Il s’agissait notamment de financer le très prometteur projet du parc de l’Hydrion pour sa partie non subventionnée. Un projet qui n’est nullement remis en cause, quelle que soit l’issue du dossier du domaine de Viroinval.