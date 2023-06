Vente du domaine de Viroinval: la Ville d'Arlon "dupée" par le DNF

"Pas loin d’une escroquerie"

Finalement, quelques mois plus tard, le collège a désigné un expert indépendant chargé d’estimer le bien. Son rapport était attendu pour le 6 juin et il est, nous dit-on, bien arrivé. Si le collège n’a pas communiqué sur le sujet, il nous revient que l’estimation indépendante est bien supérieure aux 4,6 millions estimés par le responsable du cantonnement de Couvin, chargé de gérer le domaine de Viroinval. Un écart inadmissible pour les autorités communales arlonaises qui ont transmis le dossier à la ministre wallonne Céline Tellier (Écolo) dont le DNF dépend de ses services.

Plus question de traiter avec le responsable du cantonnement de Couvin qui a fait une offre qui, nous dit-on "ne tient pas la route. On n’est pas loin de l’escroquerie !".

Rien n’est signé mais…

Est-il déjà trop tard ? La vente a été votée au conseil communal de décembre 2022. Une décision actée qui vaut vente. Or, la Commune n’a encore rien signé. Elle avait déjà évoqué la possibilité de mener une action en rescision pour cause de lésion, c’est-à-dire la demande d’annulation de l’acte pour autant que le vendeur soit lésé pour plus de 7/12e du prix de la vente.

En est-on arrivé à une telle différence entre les deux estimations ? Le chiffre n’a pas filtré et la discrétion semble de mise au sein du collège mais on parlerait de plusieurs millions. Le collège souhaite porter ce dossier sur un plan politique et attend une réaction rapide de la ministre Tellier face à ces agissements au sein de son administration.

Ce dossier brûlant sera mis à l’ordre du jour du prochain conseil communal le 29 juin prochain. Le débat s’annonce d’ores et déjà animé.