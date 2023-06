Arlon: une exposition du collectif 321 à découvrir à l'Espace Beausite

Une 2 CV dorée

Au sommet des marches, on est récompensé par un Adam et Eve des temps modernes. Stylisé et à base d’anneaux de fer. Eve offre une 2 CV dorée, ce qui ne semble pas émouvoir son alter ego. Commence alors un parcours particulièrement créatif avec les 10 artistes. Impossible de ne pas voir, au fond de la pièce, une immense installation, tout simplement remarquable. En effet, des mains géantes voudraient "manipuler" des marionnettes. Pas de chance, les poupées de Cynthia Evers ont déjà pris la poudre d’escampette. Et les statuettes en chambres à air enjambent la rambarde. Cette évocation de liberté marquera chaque visiteur qui s’arrêtera à la rue de Longwy. "Mais quel est donc cet élan nouveau qui les anime, ce souffle, cette envie soudaine de traverser l’espace, de s’y fondre peut-être et de goûter enfin au vent de la liberté ?" écrit Pierre François.

Avec sobriété, l’expo ne roule pas les mécaniques mais tient vraiment la route ! À voir à l’espace Beau Site jusqu’au 18 juin.

www.espace.beausite.be