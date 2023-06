Le chef du protocole du Vatican pour la Fête-Dieu dimanche à Waltzing

J’ai connu Mgr Murphy il y a deux ans grâce au Père Abbé de Maredsous, ami de longue date de la paroisse de Waltzing, à l’occasion d’une rencontre importante à Rome où nous étions. Et à cette occasion, il me l’a présenté. Le courant est très vite bien passé et cette année, lors de mon retour à Rome, j’ai eu l’occasion de le revoir et de lui demander s’il accepterait de venir présider la Fête-Dieu à Waltzing.

Mais Mgr Murphy a un agenda fort chargé, cette invitation n’était-elle pas un peu utopique ?

Certes, je n’y croyais pas trop, connaissant son agenda plus que chargé et on peut le comprendre.

C’est lui qui s’occupe notamment des requêtes officielles d’audiences de personnalités étrangères auprès du Saint-Père et de l’envoi des missions pontificales temporaires. Il faut savoir que Mgr Murphy connaît bien la Belgique et notre diocèse, car il est le postulateur à Rome de la cause de canonisation de Dom Colomba Marmion, abbé de Maredsous1858-1923, béatifié par Jean-Paul II en septembre 2000, irlandais comme lui.

Comment alors qualifier cette visite qui sort de l’ordinaire ?

Je la qualifierais de fraternelle, pastorale et historique. Mgr Murphy ne vient pas officiellement mais amicalement ! Visite tout d’abord fraternelle car c’est bien sympathiquement qu’il a accepté mon invitation.

Pastorale car Mgr Murphy a le souci d’être toujours proche des gens, ce malgré ses fonctions qui l’amènent à organiser les liens entre les ambassades du monde et le Saint-Siège.

Et c’est aussi une visite historique pour la paroisse, car aurions-nous imaginé un jour recevoir un membre aussi important du Saint-Siège dans un petit village du chef-lieu ?

Quel est le programme de cette journée festive ?

La procession de la Fête -Dieu aura lieu après la messe dominicale de 10 h. Procession comme jadis du saint sacrement accompagnée par les cornemuses par le Pipe Band national du Luxembourg. Après la procession, un apéritif alsacien sera servi sur le parvis de l’église.