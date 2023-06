Oney sera sur la scène de la fête de la musique à Arlon le 24 juin

Le prochain gros projet du groupe s’articulera autour de la création de leur premier EP (N.D.L.R.: un album de petite taille). "Il y aura 7 sons composés par nos soins. Il y aura un peu de tout, on veut justement montrer le panel de choses que l’on sait faire. Au niveau musical, on va essayer de sortir de nos formations respectives. On veut toucher beaucoup plus dans les paroles, que dans la musicalité", explique William Odobescu.

Des rêves de scènes en 2024

La date précise de sortie de cet EP n’est pas encore connue, mais on se dirigerait plutôt vers la fin du mois d’août. L’année prochaine, Noé Remy pourra concrétiser l’un des rêves dont il nous avait parlé en décembre dernier: vivre dans un appartement, entourés d’artistes, pour faire avancer ce projet. "On va vivre en collocation avec William et un autre étudiant de l’IMEP qui ne fait pas partie d’Oney. Ce sera l’occasion d’essayer de nouvelles productions et projet", ajoute Noé Remy.

L’été 2023 sera synonyme de travail acharné pour le quatuor. Les deux mois de vacances serviront à solidifier Oney pour espérer accéder à d’autres horizons d’ici 2024. "Vraiment, notre rêve serait de nous produire sur des scènes comme celles de Dour ou des Ardentes. Franchement, ce sont de beaux trucs. Sinon, on aimerait aussi nous faire connaître sur les scènes de la région, c’est important pour que les gens nous découvrent", termine William.

Cet été, dans leur appartement namurois, les deux jeunes arlonais vont essayer de créer un label musical. "On espère mener à bien cet autre projet. On aime beaucoup l’aspect gestion d’artistes, les contrats et l’administratif. Bref, tout ce que les artistes n’aiment pas faire !", rit Noé Remy.

Prochaine date pour Oney, ce sera le 24 juin, dès 18 h 00, sur la place du marché au beurre d’Arlon pour un show important dans leur avancée dans le monde de la musique.