Un marronnier centenaire victime du char M10 à Arlon

Une opération qui ne s’est pas déroulée sans mal. En effet, l’entreprise a utilisé le marronnier centenaire, situé à côté du socle, comme point de traction. Matthieu Sainlez (Arlon 2030) s’interrogeait hier au conseil communal sur les conséquences de cette erreur. Un événement regrettable, souligne l’échevine Anne Lamesch (Arlon 2030): "Ce n’était pas une bonne idée. Nous avions mis en garde la société par le biais de notre monsieur arbre ! Les personnes présentes ont entendu plusieurs craquements au niveau du tronc. Un expert a été mandaté et est venu dès le lendemain. Il a réalisé des tests et il apparaît qu’il y a une rupture des fibres au niveau du tronc. Il y a un certain danger en cas de grand vent. C’est un arbre visible sur les cartes postales de 1920. C’est d’autant plus embêtant que tout avait été mis en œuvre pour le protéger durant les travaux. Plusieurs actions sont entreprises. La Ville désignera un bureau d’étude d’ingénieurs pour mettre en place une structure pour tenter de sauver l’arbre qui ne donne pour l’instant pas de signe de faiblesse. Et lui laisser une chance de continuer sa vie. On va voir à quel prix, dans quel délai, si c’est raisonnable et possible. On maintient le périmètre sécurité en attendant."

Une situation qui énerve le bourgmestre: "Le collège est fortement fâché. J’ai averti directement l’armée qui était chargée d’amener le char sur son socle. Le commandant de la Province a directement prévenu la société chargée travaux. Il est inadmissible d’avoir tiré sur cet arbre pour faire monter le char. Nous avons décidé en collège d’écrire à notre assurance pour faire le nécessaire auprès des responsables. On verra ce que la compagnie d’assurances de la société va répondre".

Voilà ce qui explique la présence de barrières Nadar toujours en place autour du site, afin d’éviter tout incident si l’arbre devait malheureusement tomber.