De janvier à décembre grâce à son équipe de 14 personnes, Arlon Centre-Ville a accompagné plusieurs dizaines de porteurs de projets, de commerçants en activité, de propriétaires, pour faciliter l’installation et la consolidation de projets commerciaux. "En parallèle, nous avons géré l’octroi des différentes primes et les indemnités compensatoires en raison des travaux publics, précise Marielle Flammang, directrice de l’ASBL. Entre 2017 et 2021, la prime régionale Creashop a permis de soutenir financièrement 23 primés pour un total de 116 925 €. Et, depuis la mise sur pied du premier jury communal en 2018, ce ne sont pas moins de 54 751 € que la Ville a versés aux candidats primés. Depuis février 2023, la nouvelle prime régionale “Objectif proximité” renouvelle le subside des 6 000 € anciennement intitulée Creashop".

Active toute l’année

Arlon Centre-Ville a également organisé, dès le mois d’avril, la première saison de 3,2,1Pulsion avec pas moins de 23 artisans et créateurs qui se sont relayés et ont renouvelé la dynamique commerciale du piétonnier dans l’ancien Blokker.

Dès les premiers beaux jours, l’association installe son mobilier urbain à des endroits stratégiques du centre-ville. L’Espace Didier et le parvis de l’hôtel de Ville se voient agrémentés de tables et chaises, de sièges, de transats, de jeux XXL, de parasols, de tapis de gazon afin d’offrir aux usagers des espaces de détente, d’échanges et de rencontres. On lui doit aussi les Pauses cultures le temps de midi les vendredis de mai, l’Été au parc Gaspar les après-midi de juillet et août avec, l’été dernier, 1 608 visites d’enfants sur 48 jours pour la plupart émanant de l’entité communale voire du centre-ville.

La Lux Fashion Store en septembre au Palais, les animations d’Halloween, la joyeuse entrée de Saint-Nicolas, le Marché de Noël solidaire dont les bénéfices (24 000 € en 2022) font chaque année le bonheur d’associations caritatives locales.

Accueil des nouveaux Arlonais

"Nous avons collaboré, auprès de la Ville, à l’organisation de la journée d’accueil des nouveaux habitants en récoltant des lots et planifiant des visites chez les commerçants participant. Tout au long de l’année, nous approvisionnons également l’administration communale en sacs “Welcome bag” à destination de toute personne nouvellement domiciliée sur la commune. À la promotion des chèques commerces, à la reconversion de la prime du parc à conteneurs pour plus de 40 000 € en 2021. Et avec les différents partenaires locaux, à la bonne organisation des événements du centre-ville comme Arlon Folies, les fêtes de la Musique, les commémorations militaires, la braderie, la Saint-Valentin."

Un hypercentre scruté

Au quotidien, l’équipe d’ouvriers urbains maintient un état de propreté et de sécurité en hypercentre, en assurant des missions de ramassage des déchets et de nettoyage des espaces publics, du salage et du déneigement l’hiver.

Arlon Centre-Ville réalise aussi une mission de prospections urbaines qui comptabilise des flux piétons, des relevés d’occupation et de saturation des parkings, des sondages auprès des chalands et des commerçants, le relevé continu de l’offre commerciale et du taux de cellules vides. "C es données micro-économiques nous permettent d’évaluer l’évolution commerciale et d’identifier les forces et faiblesses de l’hypercentre, mais également les attentes des chalands et des usagers en termes d’enseignes, d’offres et de services, de confort de vie, de mobilité et enfin d’animations", conclut Marielle Flammang.