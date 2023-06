Une agence ING sur deux va fermer, en province de Luxembourg

Et pour cause, ING poursuit sa stratégie de "consolidation" au niveau du pays. Un terme qui, en fait, décrit une réduction du nombre d’agences pour focaliser les services sur d’autres.

ING, comme beaucoup d’ institutions bancaires, entend désormais miser sur la banque numérique.

Conséquence directe, bon nombre d’agences vont fermer.

Et cela sera bien perceptible en province de Luxembourg où pas moins d’une agence ING sur deux a ou va fermer ses portes.

Les gérances indépendantes visées

Car jusqu’à il y a peu, la province de Luxembourg comptait jusqu’à 14 agences ING, dont une bonne partie sous une gérance indépendante.

Mais à court terme, comme on le confirme chez ING, elles ne seront plus que six: Arlon, Marche, Bastogne, Libramont, Barvaux et Vielsalm. Les autres – à savoir Bouillon, Paliseul, Bertrix, Florenville, Wellin, Manhay, Virton et la plus petite des agences de Bastogne – ne seront plus dans le réseau.

Un calendrier pas toujours clair

Quand pour celles dont les clients n’ont pas encore été avertis ? Compliqué d’avoir des précisions directement auprès d’ING.

"Le calendrier des fermetures est défini par ING en fonction de l’évolution du comportement et des besoins de ses clients", répond-on simplement du côté de l’institution bancaire au lion.

Mais il nous revient qu’il a été demandé au personnel des agences concernées et des gérants indépendants de ne pas faire de vagues. Selon nos informations, la décision a été imposée aux gérants indépendants et des indemnités leur seront

versés en raison d’une rupture de contrat par ING. L’institution bancaire veut aussi éviter les licenciements (lire ci-dessous).

Moins de visites en agence, justifie ING

Cette stratégie de fermeture, ING la justifie, non pas par des difficultés financières, mais bien par le fait que la banque numérique et/ou à distance soit devenue une norme dans le secteur.

"Nous observons également une tendance sociale claire selon laquelle de moins en moins de personnes se rendent encore dans une agence.", dit le service communication d’ING. La banque cite aussi une étude de Febelbin (Fédération belge du secteur financier) datant de ce mois de mai 2023. "Six Belges sur dix ne prennent jamais de rendez-vous physique avec leur banque, ou moins d’une fois par an, relève-t-on chez ING. 33% des Belges prennent rendez-vous avec leur banque une à trois fois par an." Les contacts en agence, selon cette étude, le sont pour des moments importants de la vie comme un héritage, l’achat d’une habitation, une épargne-pension,…

Les clients des agences qui vont fermer seront redirigés vers une autre agence devenant leur nouvelle de référence. Par exemple, les clients de Paliseul sont ou seront dirigés vers Libramont, ceux de Virton vers Arlon ou parfois plus loin, comme de Wellin vers Marche.

"Nous sommes conscients que la disparition d’une agence locale peut susciter des émotions, mais nous tenons à souligner que la disparition d’une agence ne signifie pas la disparition du banquier, dit-on chez ING. Les clients pourront toujours compter sur les conseils et l’expertise de l’un de nos milliers de banquiers."

L’institution assure aussi que les clients des agences impactées seront informés. Alors que le mouvement semble s’accélérer pour cet été.