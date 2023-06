Son fils handicapé, en crises répétées d’épilepsie, renvoyé de l’hôpital d’Arlon et refusé dans plusieurs autres hôpitaux

C’est un papa profondément meurtri, attristé, mais aussi inquiet qui s’est présenté à notre rédaction. Son visage ne vous est peut-être pas inconnu. Il s’agit de Roger Fries, président-fondateur de l’ASBL Point d’Eau, un service résidentiel pour adultes, situé à Grumelange, sur la commune de Martelange. Parmi les résidents, son fils Michaël, âgé de 46 ans. Il présente un handicap mental et des troubles autistiques depuis son plus jeune âge. Il a perdu la vue. Et depuis un an environ, il est victime de crises d’épilepsie, dont certains épisodes l’ont laissé avec de graves séquelles. Il a perdu l’usage de la parole. Lui qui était un grand marcheur, ne sait désormais plus se déplacer. Il ne sait plus manger seul, ne sait plus aller aux toilettes, a sa tête toujours tournée vers l’épaule gauche.