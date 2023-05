Tragique affaire de maltraitance animale: Le chien balancé par la grille à Arlon, meurt écrasé

"O n a balancé une jeune chienne par-dessus la grille de notre refuge durant la nuit", raconte Marc Istat, le directeur de la SPRA d’Arlon. Cette scène a été filmée par les caméras de vidéos du refuge. On y voit une dame longer la propriété et se défaire de son encombrant compagnon. La chienne en question s’est alors sauvée de l’enclos et a malheureusement été percutée par un automobiliste.