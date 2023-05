Arlon: une nouvelle plaine de jeux et beau projet participatif au quartier du Galgenberg

Des liens précieux ont été créés

Au Galgenberg, il s’agit de l’aménagement et la modernisation de l’aire récréative de l’avenue Numa Ensch Tesch. Aire réalisée sur un terrain cédé par bail emphytéotique par la Société wallonne du logement.

Cette aire de délassement, arborée, est enfin devenue une plaine de jeux multigénérationnelle avec des modules pour tous les âges. On y retrouve une balançoire "nid d’oiseau", un module avec une tour en forme de château, un module en forme de mikado déniché par Juan Debol dans un catalogue canadien, d’un vélo-cardio et fitness. De plus, un "parcours santé" a été aménagé avec six modules de fitness. Un vrai projet de participation citoyenne qui se concrétise !

Un merci a été adressé aux membres du collectif du Galgenberg, qui ont aidé à la conception de cette plaine. L’échevine de l’Environnement et en charge de la plateforme citoyenne Anne Lamesch a précisé: "Ce qui est important, ce sont certes les investissements, quelque 25 000 €, mais plus encore, tous les liens que vous avez créés entre vous et toute cette dynamique qui s’est mise en place".

Marc Kerger, conseiller communal et membre du collectif, a quant à lui insisté sur le fait que cette plaine a été mise en œuvre avec l’aide précieuse des services communaux sous la houlette de Stéphane Lichtfus.