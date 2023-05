Vingt ambassadeurs défendent le Maitrank à Arlon, Messancy et Aubange

Le vice président de la confrérie Guy De Decker a quant à lui rappelé que "ce label est obtenu de manière annuelle. Dès la réception de la candidature, un jury composé de membres de la confrérie du Maitrank et de la MTPA vient à l’improviste chez le participant. Au programme de cette visite surprise, le responsable montre et explique son procédé de production du Maitrank et ensuite le fait goûter aux experts."

Les 20 lauréats

Valérie Dion, l’illustratrice attitrée de l’Aspérulette (la mascotte de la MTPA) est également la conceptrice de l’illustration du label "Ambassadeur du Maitrank".

Les 20 lauréats ambassadeurs cuvée 2023-204 à Arlon sont: Jennier Devillet (Au repos des touristes à Heinsch), Olivier Guillaume (Aux cigognes), Bruno Weyder (Le Vénitien), Betty Schrader (Café suisse), Éric Keser (Cerf bramant), Dany Van Melsen et Bruno Weyders (Coconuts), Ludovic Allarding (Insolite), Paul Michel (Insomnia), André Tombeur (La Brasserie), Françoise Bastin (Le faux bourgeois), Marie-Thérèse Decker (café du Wolberg), Katia Frognier (Le Tiffany’s), Sylvie Simon (Pause gourmande), Thierry Neyens (Hostellerie du Peiffeschof), Michael Boelen (Le fils de Paul), Mathéus et Raphael Filippucci (Twins). À Messancy: Pierre-Henri Liégeois (Brasserie Liégeois), Dominique Gillet (café DoRéMi), Dominique Ricco (Théâtral). Et pour la première fois à Aubange: Jacqueline Goffinet (Au Pichali de Halanzy).