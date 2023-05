Nous sommes deux. Un maître boulanger français, Jean-Pierre Buée et moi. On s’est rencontré par hasard et on a identifié qu’il y avait vraiment un manque de boulangeries à Arlon où l’on fait le pain sur place. Jean-Pierre a trente-cinq ans d’expérience en France dans des grandes institutions à Paris, et dans le sud de la France. Il avait sa propre entreprise avant.

À Arlon, les boulangeries ferment et vous ouvrez ?

La plupart des boulangeries qui ont des difficultés pour l’instant sont des difficultés liées au coût de l’énergie. Elles achetaient des pains congelés, le gros souci était de décongeler, en étant dépendant du coût de l’énergie.

Le travail du pain crée ici une marge suffisante pour survivre. On voit l’engouement des clients. La qualité des produits fait en sorte qu’on est en rupture de stock. À midi, il n’y a quasi plus rien.

Pour le moment, cela marche ?

Très bien, on est en sous capacité technique pour des problèmes d’infrastructures avec ORES, mais ces soucis vont être résolus dans peu de temps.

Vous recherchez du personnel ?

On va rechercher du personnel. On va probablement déplacer l’atelier dans un autre secteur.

Vous êtes ouvert depuis trois semaines, un regret ?

Aucun. Le tout est de mettre tout en place au niveau personnel, de l’infrastructure, et du mode de production.

"'L Barak à pain", le nom de l’enseigne sonne un peu bizarre ?

Cela sonne Ch’tis. Jean-Pierre est originaire du Nord de la France. Et je viens de la Botte du Hainaut. "La Barak", cela fait partie du patois, c’est "la maison". On ne fait que du pain pour l’instant parce qu’on n’a pas suffisamment de personnel. Dès qu’on aura du personnel, on fera de la pâtisserie.

"'L Barak à pain". Ouvert tous les jours de 7 à 19 h, sauf le mercredi et jeudi. Rue Albert Goffaux, 20 à Arlon.