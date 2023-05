J’ai été diplômé de l’académie royale d’Anvers en juin. Depuis, j’ai fait des stages en Belgique et à Paris. Et là, je viens d’être sélectionné pour le Festival d’Hyères au mois d’octobre. Je viens de décrocher un job comme "junior designer" chez Hermès à Paris.

Hermès, c’est le Graal ? Vous y aviez déjà pensé ?

Honnêtement, je n’y avais pas vraiment pensé, car c’est quelque chose qui ne me paraissait pas réaliste. Je ne m’étais pas autorisé à y penser. Dans la mode, on doit parfois faire des stages pendant plusieurs années avant d’avoir un job.

Ce que vous faites chez Hermès ?

On est une équipe de six designers pour le prêt-à-porter masculin. Moi, je m’occupe du cuir, du sportwear, du tailleur. J’assiste les designers seniors dans leurs tâches. À côté de cela, je travaille sur mes propres pièces pour les collections.

On vous connaît plus particulièrement pour des créations qui sont avant-gardistes, Hermès, c’est assez classique ?

Hermès est en effet vu comme quelque chose d’assez classique. Les pièces en boutique sont un peu différentes de l’image que les gens ont des sacs, des carrés de soie et de l’histoire de la maison. Les vêtements ont quelque chose de plus moderne. C’est très intéressant de passer de choses plus excentriques à l’école à quelque chose de plus réaliste. Hermès est une marque qui se porte très bien et se vend partout dans le monde. Il y a aussi des parfums, de la joaillerie, de la chaussure.

Des produits de luxe ?

On a la chance de travailler des matériaux exceptionnels, des qualités de cuir qu’on ne trouve dans aucune marque. Et c’est vraiment le haut de gamme dans le domaine du luxe. Et cela est formidable de pouvoir travailler avec des usines et des matériaux incroyables. Comme du cachemire, des peaux de veaux du plus haut de gamme.

Le monde de la mode n’est pas celui des bisounours. On doit y faire sa place ?

C’est en effet un mode compétitif car il n’y a pas beaucoup de places. Mais, depuis mes études, j’ai cette philosophie qu’on est là pour faire des vêtements et s’amuser en faisant du créatif. J’essaie donc de minimiser l’aspect compétitivité et de m’entourer de gens bienveillants, qui essaient d’envisager la chose comme quelque chose de fun, même si c’est très sérieux.

De la Lux Fashion Week d’Arlon à Hyères

Quel chemin parcouru pour le tout jeune Igor depuis son passage à la Lux Fashion Week (LFW) d’Arlon. Une LFW qui aura été un tremplin ? "À Arlon, j’ai appris très tôt à devoir gérer mon projet de A à Z, en gérant la musique, le choix des mannequins… Même si c’était à une beaucoup plus petite échelle quand j’étais à Arlon, cela a vraiment été formateur pour moi. C’était super-chouette !"

Il garde d’ailleurs contact avec son amie prof de couture, la Bastognarde, Claudine Belche: "Claudine m’a vraiment appris à coudre. On travaille ensemble pour le Festival d’Hyères."

Car voilà le nouveau challenge: un festival de renommée mondiale avec un très gros prix à la clef et surtout des rencontres.

"C’est un festival d’ampleur. Chaque année, dix personnes sont sélectionnées pour y présenter leurs collections dans le sud de la France. C’est vraiment une plaque tournante de la mode. Il y a beaucoup de créateurs, d’investisseurs, des marques. C’est sponsorisé par de grands groupes comme Chanel, Hermès, LVMH, Vogue. La presse est là. Beaucoup de chanteurs viennent. Y être c’est le rêve ! J’ai été très surpris d’être dans les dix finalistes. Je suis en train de développer une pièce avec les ateliers de chez Chanel, cela me permet de travailler sur des projets dingues et de rencontrer d’autres gens."

Prochaine étape, créer sa marque ? "J’ai d’abord envie de faire mes armes. Pour moi, pour le moment, ce n’est pas mon objectif."

Instagram @igordieryc