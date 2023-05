Grand-Duché : la piscine de Redange va s’agrandir

Avec 17 millions d’euros d’investissements, le groupement de huit communes du canton de Redange va encore faire monter la barre pour un centre qui devient vraiment un véritable pôle touristique et familial. Avec deux toboggans, des animations dans le très beau jardin, une piscine extérieure, mais aussi de nombreux saunas dont un de 40 personnes, cela devrait encore attirer plus de clients belges. Ils représentent déjà 47 % de l’ensemble de la clientèle.

Confort apprécié

Dans un confort particulièrement apprécié, l’endroit est prisé par les familles. Mais devient un peu exigu pour les écoles avec l’augmentation démographique de ces dernières années.

Avec des chiffres presque staliniens d’une récente enquête, 99,44 % des gens sont satisfaits de l’espace sauna. Des degrés de satisfaction générale, qui en disent long: 95 %.

Mêmes chiffres pour la gentillesse du personnel. Quant à la propreté de la piscine, elle fait presque un sans-faute avec 99 %.

Ajoutons encore que 80 % des clients sont des familles.

En vingt ans, près de 20 millions d’euros ont été investis. Le centre occupe 33 salariés dont une partie de Belges.

Jean-Claude Kemmer, le directeur du complexe, fédéré en un syndicat intercommunal de huit communes, est présent depuis plus de 20 ans.

Créée en 1972, la piscine vit avec les Belges qui sont historiquement des clients essentiels.

Le directeur se veut optimiste: "On a fait une année formidable, on a eu 105 000 visiteurs. On a aussi pas mal de Belges qui travaillent chez nous."

Le futur investissement de 17 millions d’euros pourrait débuter en 2024. Premier plongeon espéré en 2026.

Jean-Claude Kemmer, directeur de la piscine : "Pour les nageurs"

"Aujourd’hui, nous fêtons les 20 ans de la rénovation de la piscine et nous venons de présenter notre projet d’extension en 2024. Il y aura un nouveau bâtiment avec un bassin de compétition de 25 m et un bassin d’apprentissage avec sol amovible. Il y aura aussi des gradins, une brasserie où l’on pourra se sustenter et faire des fêtes."

Claude Turmes, ministre de l’Aménagement du territoire grand-ducal : "Un modèle"

"Le canton de Redange est un peu un modèle. Ils ont des coopérations exemplaires entre communes rurales. L’idée est d’avoir des villages avec une bonne qualité de services. Il y a un lycée, cette piscine, une maison de retraite. Avec leur dynamique, ils ont réussi avoir une super qualité de vie dans un monde rural."