C’est une plus-value touristique pour la Commune d’Arlon, ce n’est pas un aboutissement, c’est le début d’une aventure, cela nous permettra d’être en réseaux, d’imaginer des dynamiques communes. On a déjà Nobressart dans la région. Pour notre Maison du tourisme, c’est le second village classé. On peut imaginer des synergies comme avec Torgny, Chassepierre. On peut aussi bénéficier de recommandations.

Ce qui manque néanmoins ?

Une zone de parking que l’on pourrait imaginer dans la phase 2 des travaux. L’ouverture ponctuelle durant l’été de l’ancienne école pour accueillir des gens. On doit rassurer les gens: ce ne sera pas un tourisme de masse. C’est l’inverse, un tourisme diffus et intéressé.