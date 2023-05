Guirsch (Arlon) lui aussi un des "plus beaux villages de Wallonie"

Mercredi, Didier Laforge, l’échevin du tourisme arlonais, a reçu la plaque symbolique lors de l’assemblée générale à Thimister-Clermont.

Pour en arriver là, il aura fallu passer par un long travail: passage au conseil communal et surtout constituer un gros dossier. Le boulot des équipes de l’Office du tourisme et du Département des musées de la ville a manifestement convaincu puisque c’est à l’unanimité mercredi soir que le label a été attribué. C’est le second village de la région d’Arlon qui reçoit cette distinction puisque Nobressart fait office de précurseur dans le domaine.

L’association annonçait déjà la bonne nouvelle sur ses supports: "Le réseau s’agrandit. Guirsch rejoint les"Plus beaux villages de Wallonie". Marque d’un dynamisme qu’il convient d’entretenir sans cesse, notre réseau vient d’accueillir un tout nouveau village, amenant le nombre de"Beaux Villages"à 32 membres. Labellisé officiellement ce mercredi 17 mai 2023, à l’occasion de notre Assemblée Générale, le village de Guirsch fait désormais partie du"club"prisé des plus beaux villages de Wallonie". Parmi les critères: un village avec vie associative, un bâtiment classé, un patrimoine naturel…

Quoi de plus ?

Et en définitif, quoi de plus qu’une plaque à l’entrée du village ?

C’est surtout en termes de visibilité, explique Sarah Claucy, de l’OT. Le village est déjà présenté sur le site comme un patelin en "Entre ciel et terre".

"Paisiblement étendu sur sa cuesta, le village, tout en haut perché, sommeille au soleil. Prière d’arriver sur la pointe des pieds pour ne pas troubler le calme de la nature chantante".

L’échevin Laforge se félicite de pouvoir entrer dans ce cercle. "Des experts sont venus sur place, ont interrogé les habitants. Les responsables avaient déjà un œil sur Guirsch qui était classé pour la cohérence et l’authenticité de son bâti".

Ce qui fait le charme de ce havre de paix ? Les incontournables que sont la chapelle Saint-Willibrord, le panorama, l’ancienne école communale (1893), l’église, l’ancien noviciat des sœurs Notre-Dame d’Arlon, de nombreuses fermes et bien sûr le château de Guirsch (1749).

Actuellement, le village est en travaux, il ne peut donc que devenir plus charmant ! Y gravir est une invitation bucolique vraiment apaisante.