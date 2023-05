Un jeune Arlonais s'en prend aux policier aux fêtes du Maitrank

"Je voulais rentrer chez moi dans le centre et un barrage de police m’a empêché de passer à cause des fêtes du Maitrank. J’étais avec ma copine et on était très amoureux. Je voulais juste rentrer chez moi. Mon erreur est d’avoir insisté pour pouvoir passer, mais je n’ai pas fait tomber de la bière ni un walkie-talkie comme l’affirment ces policiers. Je m’excuse pour ce qui s’est passé." La substitut du procureur, Céline Monnaie, demande la condamnation à 15 jours de prison et une légère amende pour le prévenu car il n’a pas accepté que les policiers le refoulent alors que la rue était barrée pour sécurité (tir d’un feu d’artifice). "Il a insulté les policiers, en a fait tomber un autre et a lancé sa boisson envers eux." Me De Coster, lui, réclame un acquittement car le dossier avait été classé sans suite par le parquet. Ce sont les policiers qui ont fait le forcing pour que l’affaire vienne devant un juge. Jugement le 19 juin.